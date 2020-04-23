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Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

1.5т
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Гороскоп на 24 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки та Діви. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п`ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Фото: freepik.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 24 квітня не піддавайтеся спокусі перекинути відповідальність на інших. Це може негативно позначитися на результатах вашої роботи та віддалить вас від мети.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Телець – Зірка

Карти Таро кажуть, що день може принести Тельцям великі можливості та шанс отримати справжнє задоволення. Справи з фінансами вдаватимуться якнайкраще.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Близнюки – Верховна Жриця

Дуже напружений день. Можуть провалитися ділові переговори. Цілком ймовірне виникнення величезної кількості домашніх турбот, так що ви повністю поринете в їхнє вирішення.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Рак – Колесо Фортуни

Карти Таро кажуть Ракам: зараз у вас вдалий період для кар'єри. Ви можете рухатися, як в новому напрямку, якщо давно планували щось спробувати, так і в тому, в якому працюєте на даний момент. Будьте сміливішими та енергійнішими.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Лев – Четвірка Жезлів

Леви, на вас 24 квітня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Діва – Закохані

Дівам 24 квітня посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, тому не соромтеся і виходьте на контакт.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Терези – Вежа

Терези, 24 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси чи особисте життя. Головне, що день позитивний.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

СкорпіонЛицар Мечів

На Скорпіонів чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Слід уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберегти добрі стосунки в родині.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Стрілець Сонце

Стрільці, 24 квітня не поспішайте відмовлятися від свого вихідного задля роботи. Зрештою, ви заслужили відпочинок. Реалізуйте своє право.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Козеріг – Двійка Денаріїв

Карти Таро кажуть, що 24 квітня Козерогам потрібно утриматися від необдуманих вчинків. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Водолій – Пустельник

24 квітня Водолії можуть захотіти весь час лежати на дивані та дивитися улюблені фільми. Якщо ваш організм вимагає відпочинку – не ставте собі безліч завдань. Зведіть їх до мінімуму.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Риби – Світ

Ворожіння на картах Таро каже, що 24 квітня вас буде легко засмутити. Невелика іскра в цей день може викликати велику пожежу. Будьте розсудливі та уважні.

Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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