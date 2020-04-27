Гороскоп на 27 квітня по картах Таро: яким буде цей день

Гороскоп на 27 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро. Цей день буде насичений на яскраві емоції і несподівані зустрічі. Необхідно бути уважним до дрібниць і не дати собі привід для агресії і відчаю.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - П'ятірка денаріїв

Гороскоп поп картах Таро говорить про те, що вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Можливо, до сих пір ви самі занадто неуважно ставилися до своїх справ.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Якщо ж ви зазнали розчарування в дійсно серйозній справі, то прийміть свою поразку з честю і не приховуйте її перед іншими.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

На карті зображено сидить на лоні природи жінка. Від неї віє спокоєм і умиротворенням. Будьте мовчазні і впевнені в собі і власних силах. Можливо, вам доведеться розчаруватися в деяких людях, але також ви зможете знайти нових друзів.

РАК - П'ятірка мечів

Ракам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил, і пам'ятайте, що навіть самий темний день в кінці кінців зміниться чимось хорошим і можна буде відпочити.

ЛЕВ - Палац мечів

Плани та їх реалізація, нові знання, нова справу - це те, що вам потрібно. Надія вкаже вам шлях, а пристрасть, активність і енергія допоможуть виконати всі плани. Також, ця карта символізує активне чоловіче начало, особистісний ріст, творчість і силу волі.

ДІВА - Паж денаріїв

Дівам випаде шанс, на який вони можуть сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти хорошою порцією недовіри. Будьте напоготові і не "розкривайтесь" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. А якщо у вас до того ж нещодавно була сварка чи інша неприємна ситуація, то вам треба особливо остерігатися вплутуватися в цю справу знову.

СКОРПІОН - Маг

На карті зображено людину, з молодим обличчям і мудрими очима, яка стоїть на самоті. Це означає, що в цей день Скорпіонам необхідно бути сконцентрованими на собі і не намагатися ніким маніпулювати, щоб в результаті не залишитися на самоті.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Стрільців будуть критикувати, а пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Козерогам доведеться розлучитися з тим, що їм було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про свої довгострокові плани.

РИБИ - Шістка мечів

Риб чекають зміни, або має бути щось незвичайне. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.