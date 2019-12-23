Гороскоп на 24 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 24 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Вівторок для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 24 грудня говорить, що у Овнів відкривається вікно можливостей, коли вони можуть ризикнути. Зірки стверджують, що у вівторок невдачі будуть обходити вас стороною.

Телець

У Тельців може бути складний день в плані відносини з близькими вам людьми. Краще не підвищуйте голос, якщо не хочете зіпсувати собі настрій з самого ранку і на весь вівторок.

Близнюки

У Близнюків у вівторок буде превалювати романтичний настрій. Будьте готові згладжувати кути, якщо не хочете загострювати відносини з близькими.

Рак

У Раків 24 грудня думки будуть далекі від роботи. Однак постарайтеся зібратися і довести справу до кінця, інакше проблем не уникнути.

Лев

Левам світить зустріч з людиною, яка може зіграти важливу роль у вашому майбутньому. Приготуйтеся до того що в якійсь ситуації вам потрібно буде визнати провину і йти далі.

Діва

Діви можуть припуститися помилки, яка виведе вас з рівноваги. Не впадайте у відчай, вона не зіграє великої ролі у вашому житті.

Терези

Турбота про ближнього допоможе Терезам у вівторок відчути себе потрібними. Не соромтеся своїх почуттів, ваша душевність допоможе вирішити багато проблем.

Скорпіон

У Скорпіонів настає день сміху і веселощів. У вівторок ви зможете зблизитися з людьми, які давно поруч з вами, але раніше ви не спілкувалися.

Стрілець

При належному рівні завзяття Стрільці зможуть зробити величезний крок до давно наміченої ними цілі.

Козеріг

Вам на користь піде тимчасове усамітнення, подумаєте про ситуації, що склалася, вирішите, що робити.

Водолій

Не всі свої задуми ви можете втілити в життя вже сьогодні, але планування допоможе вам наблизитися до мети.

Риби

Ймовірно, вас запросять на урочисту подію і весь вечір ви будете збирати компліменти.

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