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Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

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Гороскоп на 24 березня 2020 року за картми Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти розповіли, кому в цей день потрібно бути спокійнішими і не панікувати, а кого чекає раптовий сюрприз.

OBOZREVATEL пропонує читачам вивчити детальний гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" художника Девіда Корсі.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

Pixabay

ОВЕНП'ятірка Жезлів

Овни 24 березня зіткнуться з викликом: вам доведеться доводити, що положення, яке ви займаєте у цей момент, є дійсно заслуженим. Можливо, багатьом здається, що вам все в житті дістається занадто легко. Доведіть протилежне!

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Гороскоп на завтра по картах Таро говорить про те, що вам не слід активно втручатися в нинішній процес: почекайте трохи, і справи самі візьмуть потрібний вам напрямок. Якщо щось не виходить – зберіться і ні в якому разі не панікуйте. Поговоріть про те, що вас турбує з людьми, думку яких поважаєте.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

БЛИЗНЮКИМісяць

Близнюкам варто ретельно контролювати свої думки. Настав дуже тривожний час, але зараз як ніколи важливо зібратися і діяти злагоджено та чітко за планом. Увечері відпочиньте, проведіть час за улюбленим фільмом або займіться медитацією.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

РАКСвіт

Світ вказує на знову здобуту єдність, гармонію і щасливе завершення якогось ходу подій. Гороскоп для Раків говорить про те, що ви застрягли на одному рівні, але прийшла пора вийти із зони комфорту і рухатися далі. Ви досягли мети, до якої йшли останнім часом. Знання та навички, що у вас з'явилися, дозволять вам відчувати себе виразно добре.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

ЛЕВПаж кубків

Прийшла пора насолодитися сповна тим, чого так не вистачало раніше. Приємною компанією, приємною розмовою, десь побувати, з кимось познайомитися. Якщо ви – творча натура, варто приділити час самоаналізу. Ймовірно, що зараз настав ідеальний період для того, щоб упорядкувати думки.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

ДІВАСімка Мечів

У Дів почався не найсприятливіший період. Не варто впадати у відчай – гороскоп на вівторок говорить про те, що це все тимчасово. Справи налагодяться, але для цього доведеться гарненько попрацювати. Не рубайте з плеча – необдумані кроки приведуть вас в глухий кут, з якого вибратися буде вкрай складно. Потрібно запастися терпінням.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

ТЕРЕЗИЧетвірка Мечів

Четвірка Мечів символізує настання періоду застою, перерваної діяльності і вимушеного спокою. Здається, вас збираються відправити у відпустку, навіть якщо самі ви цього ніяк не планували. Подумайте гарненько: може останнім часом ви страждали трудоголізмом і він вам дійсно потрібен? Гороскоп радить приймати будь-які пропозиції, які обіцяють відпочинок і позбавлять вас від неспокою.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

СКОРПІОНЗакохані

Карта символізує союз двох сердець і гармонію у відносинах, а також віру, довіру до партнера і правильний вибір. Тут помітні любов і сексуальний потяг, власне, настільки ж романтичні емоції і відчуття і будуть супроводжувати вас протягом усього дня. У будь-якому випадку, гороскоп на завтра передрікає дуже цікавий день. Постарайтеся насолодитися ним сповна і не здумайте нервувати і панікувати, що б не трапилося.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

СТРІЛЕЦЬКороль Денаріїв

Ця карта уособлює ваше прагнення володіти власністю, бути впевненим у завтрашньому дні і в реальні цінності, бути в злагоді з навколишньою дійсністю. Ви матеріаліст за своєю природою, але іноді все ж робите необачні вчинки. Задумайтеся, чи не скоювали ви останнім часом сумнівних вкладень коштів. Якщо так – краще забрати капітал, так як гороскоп на сьогодні говорить про ризики великих фінансових втрат.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

КОЗЕРІГКолесо Фортуни

Колесо Фортуни є символом майбутнього вибору, який вам належить зробити вже цього вівторка. Доля неодмінно підкаже, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, а потім щедро нагородить за виконані праці. На вас чекають приємні сюрпризи, які можуть носити як матеріальний, так і духовний характер. Не забувайте дякувати тим, хто старається для вашого блага.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

ВОДОЛІЙСмерть

Смерть символізує кінець чогось важливого і істотного, що раніше займало вагоме місце у вашому житті. Можливо, мова йде про розставання, прощаннях або втрати. Але після цього завжди настає початок чогось нового – пам'ятайте, що немає лиха без добра.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

РИБИТуз мечів

Карта позначає прилив нових сил і емоційне задоволення. Напевно сьогодні вас відвідає нова думка, ідея, новий погляд на щось істотне і важливе. Ви вже давно відчули, що щось в вас потроху і маленькими кроками починає змінюватися – не нехтуйте цими змінами, вони ведуть вас тільки на краще.

Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

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Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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