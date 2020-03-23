Гороскоп на 24 березня за картами Таро: як не піддаватися паніці

Гороскоп на 24 березня 2020 року за картми Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти розповіли, кому в цей день потрібно бути спокійнішими і не панікувати, а кого чекає раптовий сюрприз.

OBOZREVATEL пропонує читачам вивчити детальний гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" художника Девіда Корсі.

Pixabay

ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 24 березня зіткнуться з викликом: вам доведеться доводити, що положення, яке ви займаєте у цей момент, є дійсно заслуженим. Можливо, багатьом здається, що вам все в житті дістається занадто легко. Доведіть протилежне!

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Гороскоп на завтра по картах Таро говорить про те, що вам не слід активно втручатися в нинішній процес: почекайте трохи, і справи самі візьмуть потрібний вам напрямок. Якщо щось не виходить – зберіться і ні в якому разі не панікуйте. Поговоріть про те, що вас турбує з людьми, думку яких поважаєте.

БЛИЗНЮКИ – Місяць

Близнюкам варто ретельно контролювати свої думки. Настав дуже тривожний час, але зараз як ніколи важливо зібратися і діяти злагоджено та чітко за планом. Увечері відпочиньте, проведіть час за улюбленим фільмом або займіться медитацією.

РАК – Світ

Світ вказує на знову здобуту єдність, гармонію і щасливе завершення якогось ходу подій. Гороскоп для Раків говорить про те, що ви застрягли на одному рівні, але прийшла пора вийти із зони комфорту і рухатися далі. Ви досягли мети, до якої йшли останнім часом. Знання та навички, що у вас з'явилися, дозволять вам відчувати себе виразно добре.

ЛЕВ – Паж кубків

Прийшла пора насолодитися сповна тим, чого так не вистачало раніше. Приємною компанією, приємною розмовою, десь побувати, з кимось познайомитися. Якщо ви – творча натура, варто приділити час самоаналізу. Ймовірно, що зараз настав ідеальний період для того, щоб упорядкувати думки.

ДІВА – Сімка Мечів

У Дів почався не найсприятливіший період. Не варто впадати у відчай – гороскоп на вівторок говорить про те, що це все тимчасово. Справи налагодяться, але для цього доведеться гарненько попрацювати. Не рубайте з плеча – необдумані кроки приведуть вас в глухий кут, з якого вибратися буде вкрай складно. Потрібно запастися терпінням.

ТЕРЕЗИ – Четвірка Мечів

Четвірка Мечів символізує настання періоду застою, перерваної діяльності і вимушеного спокою. Здається, вас збираються відправити у відпустку, навіть якщо самі ви цього ніяк не планували. Подумайте гарненько: може останнім часом ви страждали трудоголізмом і він вам дійсно потрібен? Гороскоп радить приймати будь-які пропозиції, які обіцяють відпочинок і позбавлять вас від неспокою.

СКОРПІОН – Закохані

Карта символізує союз двох сердець і гармонію у відносинах, а також віру, довіру до партнера і правильний вибір. Тут помітні любов і сексуальний потяг, власне, настільки ж романтичні емоції і відчуття і будуть супроводжувати вас протягом усього дня. У будь-якому випадку, гороскоп на завтра передрікає дуже цікавий день. Постарайтеся насолодитися ним сповна і не здумайте нервувати і панікувати, що б не трапилося.

СТРІЛЕЦЬ – Король Денаріїв

Ця карта уособлює ваше прагнення володіти власністю, бути впевненим у завтрашньому дні і в реальні цінності, бути в злагоді з навколишньою дійсністю. Ви матеріаліст за своєю природою, але іноді все ж робите необачні вчинки. Задумайтеся, чи не скоювали ви останнім часом сумнівних вкладень коштів. Якщо так – краще забрати капітал, так як гороскоп на сьогодні говорить про ризики великих фінансових втрат.

КОЗЕРІГ – Колесо Фортуни

Колесо Фортуни є символом майбутнього вибору, який вам належить зробити вже цього вівторка. Доля неодмінно підкаже, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, а потім щедро нагородить за виконані праці. На вас чекають приємні сюрпризи, які можуть носити як матеріальний, так і духовний характер. Не забувайте дякувати тим, хто старається для вашого блага.

ВОДОЛІЙ – Смерть

Смерть символізує кінець чогось важливого і істотного, що раніше займало вагоме місце у вашому житті. Можливо, мова йде про розставання, прощаннях або втрати. Але після цього завжди настає початок чогось нового – пам'ятайте, що немає лиха без добра.

РИБИ – Туз мечів

Карта позначає прилив нових сил і емоційне задоволення. Напевно сьогодні вас відвідає нова думка, ідея, новий погляд на щось істотне і важливе. Ви вже давно відчули, що щось в вас потроху і маленькими кроками починає змінюватися – не нехтуйте цими змінами, вони ведуть вас тільки на краще.

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