Гороскоп на 24-30 червня: астролог назвав знаки Зодіаку, яким найбільше поталанить

Останній тиждень червня 2019 року принесе неймовірний успіх Левам, Дівам, Овнам і Рибам. Самотні представники цих знаків Зодіаку зможуть домогтися уваги людини, яка їм подобається, сімейні — досягти компромісу навіть у найскладніших ситуаціях.

Такий прогноз дав відомий астролог Павло Глоба, передає РБК-Україна. За словами експерта, період із 24 по 30 червня — ідеальний момент для розвитку власного бізнесу і укладення фінансових угод. Також у цей час буде вдалою зміна місця роботи.

Глоба детально розписав, що чекає на Левів, Дів, Овнів і Риб до кінця червня.

Діва

В останній тиждень червня Діви відчують, що життєва енергія в них сягає піку. Це ідеальний час для того, щоб розпочати власний бізнес. Не важливо — із друзями, близькими чи поодинці, але добре продумайте фундамент, на якому будуватимете власну справу. Ймовірність успішного фіналу для ризикованих заходів буде максимальною. І саме зараз самотні Діви можуть зустріти людину, яка назавжди змінить ваше життя. Можуть, звісно, і не зустріти, зірки не дають чітких рекомендацій щодо переважного способу життя. Важливо в будь-якій ситуації залишатися собою, а більшого від вас ніхто не вимагатиме. Для сімейних Дів кінець місяця ідеальний для того, щоб замислитися про поповнення.

Діва (знак Зодіаку) Razgadamus.ru

Лев

З 24 по 30 червня життя Лева стане повною протилежністю попереднього етапу. Тепер на передній план вийдуть стосунки, і тут особливо добре почуватимуться самотні Леви. По-перше, у вас буде вибір. По-друге, вам обов'язково допоможуть порадою, якщо сумніваєтеся. По-третє, за певних обставинах ви зможете зустріти свою справжню любов, ні більше, ні менше. Це можливо завдяки унікальному розташуванню Місяця, енергетика якого буде сприятливою, хоча й не домінуючою. Саме тому ідеально взяти відпустку конкретно на цей час і розслабитися в усіх відношеннях.

Лев (знак Зодіаку) Razgadamus.ru

Овен

Овни зможуть по-новому поглянути на найпростіші речі. Ви раптово усвідомите, в чому раніше помилялися і як це використовувати собі на благо. Кінець місяця вдалий для початку нової справи або розширення вже наявного бізнесу. Не нехтуйте можливістю познайомитися з цікавими людьми, частіше вибирайтеся з офісу. На любовному фронті не сумнівайтеся в собі і рухайтеся до мети найпрямішим і найкоротшим шляхом.

Овен (знак Зодіаку) Razgadamus.ru

Риби

В кінці червня у Риб буде унікальний шанс. Швидше за все, йдеться про якийсь романтичний захід. Але тут зовсім не обов'язково використовувати надану можливість. Цілком ймовірно, що у вас уже були плани і немає необхідності міняти одне на інше. Подаруйте цю можливість близьким або друзям, будьте щедрі і відверті, все це повернеться до вас. Якщо йдеться про самотніх Риб, то для них кінець місяця буде особливо вдалий у плані перспективних можливостей. Головне — не поспішайте, не бійтеся втратити можливість, набагато гірше буде, якщо ви скористаєтеся нею, але не досягнете результату. На робочому фронті будуть справедливі всі попередні тенденції, плюс з'явиться можливість отримати додаткову фінансову вигоду, реалізувавши свої творчі задуми.

Риби (знак Зодіаку) Razgadamus.ru

Раніше OBOZREVATEL називав три найневезучіші знаки Зодіаку. Саме до цих представників гороскопу фортуна прихильна найменше.

Також повідомлялося, які знаки Зодіаку розбагатіють у 2019 році.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!