Гороскоп на 23 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 23 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 23 жовтня варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Телець

Зірки радять Тельцям згадати, що їхнє життя належить тільки їм. І не варто відкладати його на потім. Зробіть 23 жовтня те, про що давно мріяли і не бійтеся собі дозволяти бути такими, якими ви є.

Близнюки

Близнюків 23 жовтня може спіткати зустріч з людиною, яка додасть родзинку в їхнє життя. Зірки радять при розмові з нею бути собою і демонструвати подяку за те, що маєте. Якщо ж будете скаржитися на все, то можете відштовхнути від себе потенційного друга або кохану людину.

Рак

Ракам 23 жовтня варто бути обережними зі здоров'ям. Особливо пильними слід бути тим, хто має хронічні захворювання. В першу чергу уникайте стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

Лев

Для Левів 23 жовтня стане відмінним днем для початку нових справ. Якщо немає можливості змінити місце роботи, змініть обстановку. Будь-які нововведення підуть вам на користь.

Діва

23 жовтня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Терези

Гороскоп на 23 жовтня радить Терезам не оглядатися на минуле і перестати сотий раз прокручувати невдалі сценарії в голові. Дійсно важливе тільки сьогодення і саме на ньому варто сконцентруватися — чи то в особистому, чи у професійному житті.

Скорпіон

Скорпіони, 23 жовтня не поспішайте давати обіцянки друзям зустрітися з ними після роботи. Можливо, у вас з'являться невідкладні справи і зустріч доведеться перенести.

Стрілець

Легкість буде супроводжувати Стрільців в цей день. Цілком ймовірно, що саме 23 жовтня вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей в кращу сторону.

Козеріг

Зірки попереджають Козерогів: 23 жовтня різні справи і проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Водолій

Водолії, не бійтеся втрачати — натомість прийде щось краще та вартісніше, потрібно лише трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проєкти чи людей.

Риби

Рибам 23 жовтня варто знайти час на спорт. Це не тільки поліпшить фізичну форму, а й допоможе розвантажитися від стресів.

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