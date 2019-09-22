Гороскоп на 23 вересня 2019: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 23 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок стане насиченим на пригоди днем для багатьох знаків Зодіаку. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Не думайте ні про що в цей день. Насолоджуйтесь життям і всіма радощами, які воно вам надає. Також, не укладайте в цей день ніякі угоди - вони не принесуть позитивний результат.

Телець

Тельцям потрібно 23 вересня зайнятися спортом. Сходіть в тренажерний зал, на танці або в басейн. Також вам потрібно провести вечір зі своєю сім'єю.

Близнюки

Близнюкам 23 вересня треба подбати про своє здоров'я. Відпочиньте і не реагуйте на критику. Також вам слід поговорити з близьким другом про накопичені проблеми. Він дасть вам слушну пораду.

Рак

Вірте в свою мрію. Можливо саме в цей день вам вдасться її здійснити. Також, спробуйте почати щось нове. Вам слід бути уважними до дрібниць і не дати собі можливості схибити.

Лев

Гороскоп на 23 вересня для Львів обіцяє їм складний, але насичений на пригоди день. Спробуйте спіймати удачу за хвіст і не випускайте її зі своїх рук.

Діва

Дівам 23 вересня треба зібратися з думками і вирішити всі давно накопичилися. Будьте обережні з незнайомцями і не вірте порожнім обіцянкам.

Терези

Гороскоп для Терезів на 23 вересня необхідно дати собі можливість відпочити і розслабитися. Ви дуже втомилися, тому не приділяйте роботі занадто багато часу.

Скорпіон

Скорпіонам слід подумати про свої фінанси. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато грошей. Крім того, вам необхідно подумати про те, чим ви плануєте займатися в майбутньому.

Стрілець

23 вересня гороскоп для Стрільців рекомендує вам провести день зі своїми друзями. Не думайте про те, що робочий тиждень тільки почалася - проведіть його так, ніби це п'ятниця.

Козеріг

Гороскоп на 23 вересня радить Козерогам відправитися в подорож. Візьміть вихідний, а краще і зовсім відпустку, щоб набратися сил і в майбутньому підкорювати нові вершини.

Водолій

Водоліям 23 вересня слід присвятити день роботі. Будьте уважні і обережні. Вам необхідно спробувати щось нове або з головою зануритися в проект, який ви не можете закінчити останнім часом.

Риби

Гороскоп для Риб на 23 вересня радить цьому знаку розслабитися і отримувати задоволення від життя. Не думайте ні про що і відпустіть ситуацію.

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