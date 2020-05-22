Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Гороскоп на 23 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Діви. А ось Тельцям у цей день потрібно бути уважними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Блазень

Події, які відбудуться 23 травня, змусять Овнів переосмислити своє життя. Можливо, доведеться освоїти нове заняття. Дрібна сварка можна привести до серйозних розбіжностей, тому контролюйте свої емоції.

Телець – Закохані

У Тельців 23 травня можуть з'явитися цікаві ідеї про те, чим займатися далі. Хороший період для того, щоб почати новий проект. Однак будьте обережні з покупками: можете позбутися великої суми грошей.

Близнюки – Зірка

Завдяки чарівності й гострому розуму Близнюки привернуть увагу інших людей, серед яких може бути й людина, яка зіграє дуже важливу роль у вашій долі.

Рак – Сила

Одиноким Ракам випаде можливість налагодити особисте життя. Ймовірне знайомство, яке може перерости в бурхливий роман. Представники знака, які знаходяться у шлюбі, зможуть налагодить стосунки з партнером.

Лев – Пустельник

Левам 23 травня доведеться чітко формулювати всі свої бажання, інакше можуть виникнути непорозуміння. Часом, ви забуваєте, що близькі не здатні читати ваші думки.

Діви – Колесо Фортуни

Діви 23 травня можуть отримати дуже багато інформації. Однак карти попереджають: довіряйте тільки перевіреним і надійним джерелам. Можливо, ви зіткнетеся з чутками про свою другу половинку – не приймайте близько до серця слова оточуючих.

Терези – Правосуддя

Терезам насилу вдасться уникнути конфлікту з близькою людиною. А все через критику, яку ви часом озвучуєте на адресу оточуючих.

Скорпіон – Суд

Скорпіон не варто планувати важливих справ і зустрічей 23 травня. День буде досить нестабільним. Приділіть увагу своїм близьким, особливо батькам.

Стрілець – Місяць

У житті Стрільців 23 травня може з'явиться людина з минулого, з якою у вас були близькі стосунки. Вона змусить вас переглянути свої погляди на багато речей. Карти рекомендують зайнятися творчістю.

Козеріг – Маг

Козерогам слід придивитися до свого оточення: карти говорять, що не всі друзі щиро раді вашим успіхам. Спілкування з такими людьми не сприятиме позитивному настрою.

Водолій – Імператриця

Водоліям 23 травня слід спробувати усунути всі проблеми, які останнім часом виникали у ваших стосунках з партнером. Карти кажуть, що терпіння другої половинки вже на межі.

Риби – Сонце

Риби можуть отримати велику суму грошей. Карти попереджають: не поспішайте їх витрачати. У самотніх представників знаку може статися доленосне знайомство в інтернеті.