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Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

1.9т
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Гороскоп на 23 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Діви. А ось Тельцям у цей день потрібно бути уважними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

freepik.com

Овен – Блазень

Події, які відбудуться 23 травня, змусять Овнів переосмислити своє життя. Можливо, доведеться освоїти нове заняття. Дрібна сварка можна привести до серйозних розбіжностей, тому контролюйте свої емоції.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Телець – Закохані

У Тельців 23 травня можуть з'явитися цікаві ідеї про те, чим займатися далі. Хороший період для того, щоб почати новий проект. Однак будьте обережні з покупками: можете позбутися великої суми грошей.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Близнюки – Зірка

Завдяки чарівності й гострому розуму Близнюки привернуть увагу інших людей, серед яких може бути й людина, яка зіграє дуже важливу роль у вашій долі.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Рак – Сила

Одиноким Ракам випаде можливість налагодити особисте життя. Ймовірне знайомство, яке може перерости в бурхливий роман. Представники знака, які знаходяться у шлюбі, зможуть налагодить стосунки з партнером.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Лев – Пустельник

Левам 23 травня доведеться чітко формулювати всі свої бажання, інакше можуть виникнути непорозуміння. Часом, ви забуваєте, що близькі не здатні читати ваші думки.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Діви – Колесо Фортуни

Діви 23 травня можуть отримати дуже багато інформації. Однак карти попереджають: довіряйте тільки перевіреним і надійним джерелам. Можливо, ви зіткнетеся з чутками про свою другу половинку – не приймайте близько до серця слова оточуючих.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Терези – Правосуддя

Терезам насилу вдасться уникнути конфлікту з близькою людиною. А все через критику, яку ви часом озвучуєте на адресу оточуючих.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Скорпіон – Суд

Скорпіон не варто планувати важливих справ і зустрічей 23 травня. День буде досить нестабільним. Приділіть увагу своїм близьким, особливо батькам.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Стрілець – Місяць

У житті Стрільців 23 травня може з'явиться людина з минулого, з якою у вас були близькі стосунки. Вона змусить вас переглянути свої погляди на багато речей. Карти рекомендують зайнятися творчістю.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Козеріг – Маг

Козерогам слід придивитися до свого оточення: карти говорять, що не всі друзі щиро раді вашим успіхам. Спілкування з такими людьми не сприятиме позитивному настрою.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Водолій – Імператриця

Водоліям 23 травня слід спробувати усунути всі проблеми, які останнім часом виникали у ваших стосунках з партнером. Карти кажуть, що терпіння другої половинки вже на межі.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

Риби – Сонце

Риби можуть отримати велику суму грошей. Карти попереджають: не поспішайте їх витрачати. У самотніх представників знаку може статися доленосне знайомство в інтернеті.

Гороскоп на 23 травня за картами Таро: кого чекає доленосна зустріч

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
гороскоп 2020 Таро ворожіння
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