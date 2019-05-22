Гороскоп на 23 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: не балакайте зайвого

Гороскоп на завтра, 23 травня 2019 року, за картами Таро обіцяє для всіх знаків Зодіаку емоційно насичений день. Для деяких він буде складним, для інших — яскравим і непересічним. Але пам'ятайте, в цей день спостерігається підвищений ризик виникнення конфліктів на діловому і особистому ґрунті. Постарайтеся не сперечатися з людьми, особливо, якщо не впевнені у своїй правоті на всі 100.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на четвер для всіх знаків Зодіаку за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

Для того, щоб уникнути конфліктів, не варто контактувати зі скандалістами — дізнайтеся, які знаки Зодіаку більш схильні до сварок.

ОВЕН — Десятка Мечів

Овнам гороскоп на сьогодні прогнозує тривожний і сповнений дивних подій день. Вас весь час переслідуватиме відчуття того, що щось іде не за планом. Незрозумілі спалахи страху можуть з'являтися через те, що у вашому житті настає важлива подія, яка в підсумку стане вирішальною у певній сфері існування. Головне — не бійтеся приймати рішення.

ТЕЛЕЦЬ — Маг

Гороскоп на четвер надав Тельцям світлу, але вельми суперечливу карту. Маг вимагає від вас рішучої і наполегливої поведінки, але водночас вам категорично не можна різко висловлюватися в бік людей. Ви можете серйозно образити того, хто вам може бути корисний. Руйнуйте стереотипи, робіть все для того, щоб виправдати свою різкість і надмірну наполегливість. Гороскоп на четвер радить "не перегинати палицю".

БЛИЗНЮКИ — Четвірка Денаріїв

Гороскоп на сьогодні дає зрозуміти, що коло ваших надій і мрій наразі досить обмежене. Варто розірвати рамки внутрішніх комплексів, і зробити це якомога швидше. Що б вам не говорили про необхідність подальшого зростання, ви лише досадливо відмахуєтеся: і так цілком вистачає того, що є. Власне, саме ця позиція приносить вам усі неприємності. Можливо, настав час зробити крок у бік?

РАК — Суд

Гороскоп на сьогодні для Раків за Таро видав карту Суд. Вона зовсім не означає настання судного часу. У вашому розкладі це — позитивна карта, яка символізує початок нового життя. Можливо, вам вдасться сьогодні перекреслити всі неприємності, які раніше відбувалися, і стартувати з чистого аркуша і зі свіжими силами. Карта також може означати необхідність переоцінки цінностей, виникнення нестандартного погляду в майбутнє з урахуванням минулого досвіду. Сьогодні доля подарує вам перспективу закінчити незавершену справу, яку давно було відкладено у "довгий ящик".

ЛЕВ — Двійка Жезлів

Представники цього знака сьогодні опиняться перед нелегким вибором, який може вибити їх зі звичної колії. Але події дадуть вам можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Гороскоп на четвер радить не стояти на перехресті. Пам'ятайте, від вибору напрямку залежить ваш напрямок долі.

ДІВА — П'ятірка Кубків

П'ятірка кубків — це глибоке розчарування. На жаль, ситуація все більше і більше виходить з-під контролю, завдаючи вам чимало мук і страхів: а що, якщо ваші погані передчуття виправдаються? Женіть геть від себе всі страхи і старі образи — це марна трата сил і емоційних ресурсів. Гороскоп на сьогодні рекомендує постаратися перевести дух і заспокоїтися, це допоможе вам зрозуміти, як чинити в тій чи іншій ситуації.

ТЕРЕЗИ — Паж Денаріїв

Карти радять Терезам негайно вийти з-під чужої опіки і зажити власним життям. І перш за все це стосується матеріальної сфери. Ви занадто залежні від низки сторонніх чинників, а це впливає на вашу долю. Постарайтеся обрубати подібні зв'язки, інакше вони можуть потягнути вас на дно. Якщо вам випала ця карта — очевидно, доведеться пробиватися до поставленої перед собою мети: труднощі неминучі, але ви зобов'язані впоратися з усім самостійно.

СКОРПІОН — Зірка

Зірка — це карта, що символізує мудрість, внутрішню силу і приховані можливості, якими володіють представники цього знака, але навіть не здогадуються про це. В контексті цього знака Зодіаку вона передрікає правильне прийняття рішень, які в результаті вплинуть на ваше майбутнє. Відбудеться щось таке, що зруйнує всі раніше збудовані стереотипи і бар'єри. Карти кажуть, що позитивний настрій і щира радість супроводжуватимуть вас протягом всього дня.

СТРІЛЕЦЬ — Повішений

Гороскоп на завтра каже, що у вашому житті стався застій почуттів і емоцій. Ви намагаєтеся кудись рухатися, розгорнути весь перебіг подій у протилежний бік, але, на жаль, вам не вистачає на це сил. Крім цього, карти вказують на обмеження і заборони. Зовнішні чи внутрішні — вони весь час заважають вам отримати бажане. Стрільці зайшли у глухий кут або перебувають, що називається, в "підвішеному стані", немов у пастці. Але не сумуйте, скоро таємне стане явним, і ви неодмінно зможете розібратися з усіма негараздами.

КОЗОРІГ — Місяць

Сьогодні вам має пощастити у важливій справі, про яку ви давно мріяли. При чому це все вийде абсолютно випадково, і допомога прийде з того боку, з якого ви навіть не могли припускати. Вам варто не боятися ризикувати і приймати рішення, адже доля прихильна і всіляко готова підштовхнути вас до правильного шляху. Головне — вчасно розпізнати всі знаки згори і не "гальмувати".

ВОДОЛІЙ — Трійка Кубків

Трійка Кубків говорить про відособленость між вами та близькими вам людьми. Ймовірно, "клімат" у ваших стосунках з коханою людиною може якісно змінитися, а ви навіть не усвідомлюєте, як і коли це сталося. Гороскоп на сьогодні говорить, що вас турбуватиме якесь незрозуміле почуття невпевненості: здається, все вже не так добре, як було раніше. Постарайтеся провести ланцюжок подій і подумати, чому так відбувається. Вирішення проблеми прийде саме собою.

Новини Гороскоп на 2019 год

РИБИ — Двійка Мечів

Гороскоп на завтра застерігає вас від проблем, які виникнуть через вашу ж невпевненість і нерішучість. Ви постійно відчуваєте якийсь неспокій, причина якого вам не зрозуміла. Своє ставлення до навколишнього світу варто кардинально змінити, інакше спочатку вас перестануть помічати, а потім взагалі недолюблювати через інертність. За таких умов ви залишитеся наодинці зі своїми комплексами. Прислухайтеся до свого серця.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал