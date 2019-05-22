Гороскоп на 23 травня 2019: кого чекає розчарування

Гороскоп на 23 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Четвер принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуване полегшення. Цей день буде досить легким, але водночас напруженим. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

Гороскоп для Овнів на 23 травня рекомендує їм дати собі час відпочити і подумати про майбутнє. Так, у цей день вам доведеться прийняти важливе, але не дуже приємне рішення, яке може кардинально змінити ваше життя.

Телець

Тельці 23 травня зможуть отримати довгоочікуваний прибуток від виконаної роботи або угод, які були укладені раніше. Спробуйте відсвяткувати свій успіх у колі близьких друзів.

Близнюки

Гороскоп на 23 травня для Близнюків рекомендує їм максимально присвятити себе роботі. У цей день ви зможете зробити те, що вам не вдавалося до цього. Не беріть на себе занадто багато і якщо буде необхідно – попросіть допомоги у колег.

Рак

Раки 23 Травня отримають неприємну новину, яка може засмутити їх. Але не поспішайте засмучуватися занадто сильно – ви зможете винести з ситуації, що склалася важливі думки й отримати гарний досвід.

Лев

Гороскоп для Левів на 23 травня рекомендує їм провести день із коханою людиною. Ви приділяєте їй занадто мало часу і це негативно позначається на ваших стосунках. Постарайтеся виправити ситуацію.

Діва

Дівам 23 травня необхідно повністю присвятити день собі і своєму здоров'ю. Відпочиньте від суєти і роботи, погуляйте зі своїми друзями і розберіться в своїх думках.

Терези

Гороскоп на 23 травня для Терезів нагадує їм про необхідність завжди залишатися собою. Не піддавайтеся на провокації і не давайте нікому можливості маніпулювати або керувати собою.

Скорпіон

Скорпіони 23 травня можуть зустріти нового друга, який у майбутньому стане їм дуже близькою людиною. Вам слід прожити цей день так, щоб ви відчули себе максимально щасливими.

Стрілець

23 травня Стрільцям не рекомендується витрачати великі суми грошей. Останнім часом ви більше втрачаєте, ніж отримуєте. Постарайтеся знайти корінь проблеми і розібратися з ним якомога швидше.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів на 23 травня радить цьому знаку розслабитися і перестати брати на себе занадто багато обов'язків. Також вам належить зробити складний вибір, від якого залежить ваше майбутнє. Якщо ви помилитеся – вас чекає нещастя, тому добре все обміркуйте.

Водолій

23 травня Водолії зможуть дізнатися неприємну інформацію про свого близького друга. Незважаючи на те, що ви будете розчаровані не припиняйте спілкуватися з ним. Незабаром ви зрозумієте його мотиви і зможете пробачити.

Риби

Гороскоп для Риб просить їх бути обережними і не вірити в обіцянки в цей день. Ви можете отримати кілька цікавих пропозицій, але повинні уважно вивчити всі деталі.

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