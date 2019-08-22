Гороскоп на 23 серпня 2019: на кого чекає біда

Гороскоп на 23 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Левам і Дівам слід добре відпочити, а ось Ракам і Овнам, навпаки, активно попрацювати. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 23 серпня пророкує Овнам насичений і цікавий день, який слід провести активно. Так, вранці добре попрацюйте, а от увечері відпочиньте зі своїми друзями або родиною.

Телець

Тельцям гороскоп на 23 серпня приготував яскравий день, який слід провести в гарному настрої. Не думайте про погане і не звертайте увагу на дрібні неприємності, з якими вам, ймовірно доведеться зіткнутися.

Близнюки

Гороскоп на 23 серпня говорить Близнюкам задуматися про своє здоров'я і благополуччя. Ви занадто багато уваги приділяєте чужих проблем і це негативно позначається на вашому стані. Виправте ситуацію.

Рак

Раки 23 серпня повинні присвятити день роботі. Будьте уважні до деталей і дрібниць. Сміливо рухайтеся вперед і дійте так, як велить вам серце. Ви будете на висоті, якщо прислухаєтеся до себе.

Лев

Гороскоп на 23 серпня радить Левам забути про справи і проблеми в цей день. Відпочиньте і розслабтеся і перестаньте реагувати на негатив. Пам'ятайте, що у вас тільки одне життя, тому не втрачайте час даремно.

Діва

23 серпня гороскоп пророкує Дівам яскравий і насичений на емоції день. Постарайтеся відпочити і провести час зі своїми друзями. Ви знаєте, що вам необхідно для щастя, тому сміливо дійте.

Терези

Гороскоп на 23 серпня говорить Терезам про те, що цей день зможе принести вам безліч яскравих вражень пов'язаних з вашою професійною діяльністю.

Скорпіон

Скорпіонам 23 серпня слід подумати про те, як вони планують провести вихідні. П'ятниця - день коли вам необхідно закінчити справи, які ви почали на цьому тижні.

Стрілець

Гороскоп на 23 серпня радить Стрільцям присвятити цей день свого здоров'я. Останнім часом ви відчуваєте втому, тому вам слід взяти вихідний і добре відпочити.

Козеріг

Козероги 23 серпня повинні прийняти кілька важливих рішень. У вас накопичилося безліч побутових проблем. Вам слід постаратися вирішити максимальну кількість завдань, які ви постійно відкладали.

Водолій

Гороскоп на 23 серпня для Водоліїв радить їм присвятити день роботі і вдома. Постарайтеся показати, як сильно ви любите свою сім'ю і проявіть активність на роботі. Це безсумнівно принесе позитивний результат.

Риби

23 серпня Риби отримають важливе повідомлення, яке кардинально змінить ваше життя. Прийміть все знаки та подарунки долі. Постарайтеся відпочити ввечері і насолодіться часом, яке проведете на самоті.

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