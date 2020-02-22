Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 23 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: sweetyhigh.com

Овен

Овни, вам варто бути дуже обережними. Будь-яке рішення, яке ви 23 лютого приймете, може негативно відбитися на вашому комфорті та благополуччі. Припиніть думати про інших.

Телець

Зірки говорять Тельцям, що їм потрібно відпочити 20 жовтня. Якщо є можливість – вимкніть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Близнюки

Гороскоп на 23 лютого говорить, що Близнюкам краще побути на самоті. Будь-які зустрічі можуть закінчитися великим скандалом. Тому краще перенесіть вирішення робочих питань на завтра.

Рак

Раки 23 лютого будуть відчувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні, з боку дратівливих факторів виникнути не повинно.

Лев

23 лютого зірки не рекомендують Левам вести справи, що стосуються фінансів. День сприятливий для застіль – можна сміливо йти в гості або влаштувати вечерю вдома.

Діва

Гороскоп на 23 лютого обіцяє Дівам день наповнений приємними зустрічами та новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять ваше життя на краще.

Терези

Терези, 23 лютого у вас цілий день буде романтичний настрій. Захочеться усамітнитися зі своєю другою половинкою. Так що невелика прогулянка по вечірньому місту або парку піде вам на користь.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам 23 лютого бути обережними зі здоров'ям. В першу чергу уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Стрілець

23 лютого у ваших бажань є шанси здійснитися. Ви, напевно, зустрінетеся з приємними людьми, заведете нових друзів або знайомих. Зауважте, що навколо вас багато красивого і такого, що приносить задоволення.

Козеріг

Трохи нестандартний день. Вам можуть надійти несподівані пропозиції. Однак не поспішайте відразу погоджуватися. Гарненько все обміркуйте. Раптом зараз це вам не потрібно.

Водолій

Зірки пророкують Водоліям чудовий і насичений день. Події в особистому житті виявляться знаковими, тому не пропустіть їх.

Риби

Риби, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливе непорозуміння і конфлікт з близькими на ґрунті ревнощів.

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