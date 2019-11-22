Гороскоп на 23 листопада: що чекає Раків, Овнів, Тельців і інші знаки зодіаку

Левам і Дівам необхідно сконцентрувати увагу на взаєминах з сім'єю, а Овнам і раків добре відпочити. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на суботу стверджує, що у Овнів в цей день буде розвинений дар передбачення. Ви зможете уникнути небезпечних ситуацій і вийти сухими з води. Проте будьте пильні, адже злостивці поруч.

Телець

Тельцям 23 листопада краще подбати про романтику у відносинах. Якщо вони не хочуть зіпсувати собі вихідні. Самотніх ж Тельців чекає дуже спокійний день.

Близнюки

Близнюкам в цю суботу день обіцяє дуже багато хорошого. Можливо ви отримаєте несподіваний фінансовий прибуток або хтось зробить вам приємний сюрприз.

Рак

Раків в цю суботу чекатимуть численні спокуси. Не піддавайтеся їм, якщо не хочете втратити щось дуже цінне.

Лев

Левів чекає чудовий день. Можливо ви отримаєте унікальну пропозицію по роботі. Однак не варто розслаблятися. Для досягнення успіху має бути ще чимало попрацювати.

Діви

У Дів прекрасний день для того, щоб обзавестися новими знайомствами або навіть друзями. Ви будете чарівні. Головне залишайтеся собою.

Терези

У Терезів в цей день можуть виникнути складні ситуації. У будь-якому випадку приділяйте увагу своїм близьким, щоб не погіршити свої труднощі конфліктами з не байдужими вам людьми.

Скорпіон

Скорпіонів чекає дуже насичений день. Можливо вам не вдасться відпочити так як ви хотіли, але в кінці дня ви напевно відчуєте задоволення від зробленого за перший вихідний.

Стрілець

23 листопада Стрільці зможуть перевернути гори. Вам будуть по плечу навіть найважчі питання, які в інший день ви б могли не осилити. Зірки вам посміхаються.

Козеріг

Для того, щоб досягти успіхів, потрібно експериментувати. Не бійтеся ризикувати і проявляти хоробрість. Поки хтось вирішується, ви можете встигнути все першим!

Водолій

Водоліям доведеться контактувати з людьми, які їм заздрять і таємно недолюблюють. Тримайтеся.

Риби

Вдалий день для визнання в таємних почуттях і уподобаннях, обміну обіцянками.

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