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Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

1.4т
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Гороскоп на 23 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Козероги і Діви. А ось Терезам в цей день потрібно бути акуратними й зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

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Овен – Колісниця

Овнам 23 квітня треба бути розбірливими й не погоджуватися на всі пропозиції оточуючих. Карти радять перед прийняттям будь-яких рішень консультуватися із знаючими людьми.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Телець – Сонце

Гарний час для всього, що пов'язано з любовною сферою. Для тих представників знаку, хто знаходиться у стосунках, з'явиться можливість знайти справжню гармонію з партнером. А одиноким Тельцям випаде шанс зустріти своє кохання.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Близнюки – Двійка жезлів

Не поспішайте розлучатися з грошима – можливі великі втрати. Також карти не радять робити 23 квітня будь-які покупки. Однак хороший день для нових знайомств з корисними людьми.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Рак – Шістка жезлів

23 квітня – хороший день для початку нових справ. Ви з легкістю будете досягати поставлених цілей. Однак карти попереджають: не втручайтеся в суперечки і конфлікти.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Лев – Король жезлів

Левів 23 квітня очікують нові романтичні захоплення. Також варто приділити увагу своїм близьким: можливо, хтось із них потребує вашої допомоги.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Діва – Двійка кубків

Дівам 23 квітня потрібно уважно поставитися до свого здоров'я. Не виключено, що старі проблеми можуть дати про себе знати. Відпочиньте від справ і проведіть вечір в спокійній атмосфері.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Терези – Паж кубків

Якщо ви знаходитеся з кимось у сварці, знайдіть можливість помиритися. Крім того, карти рекомендують тримати емоції під контролем, інакше ваш гнів може зіграти з вами злий жарт.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Скорпіон – Король кубків

Карти радять Скорпіонам зайнятися спортом. Також дайте можливість своєму партнерові проявити ініціативу. Крім того, можливі побутові травми, тому будьте обережні з гострими предметами.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Стрілець – Трійка денарієв

Утримайтеся від суперечок з керівництвом і колегами. Перегляньте ваші заняття. Не виключено, що вільний час ви приділяєте тому, що абсолютно не приносить ніякої користі. Можливі сварки в родині.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Козеріг – Десятка денарієв

23 квітня Козерогам буде складно знаходити спільну мову з оточуючими. Виною всьому – ваше емоційне напруження. Не починайте сварки з близькими.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Водолій – Король денарієв

Усі починання 23 квітня виявляться успішними. Більш того, можливий несподіваний прибуток. Сьогодні варто проявити ділові якості, які принесуть вам тільки користь.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Риби – Двійка мечів

Ваша емоційність може призвести до конфлікту з близькою людиною. Також будьте обережні з новими знайомими – можна опинитися у вкрай неприємній ситуації, яка призведе до фінансових втрат.

Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро ворожіння гороскоп 2020
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