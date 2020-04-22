Гороскоп на 23 квітня за картами Таро: кого чекають невдачі

Гороскоп на 23 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Козероги і Діви. А ось Терезам в цей день потрібно бути акуратними й зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Колісниця

Овнам 23 квітня треба бути розбірливими й не погоджуватися на всі пропозиції оточуючих. Карти радять перед прийняттям будь-яких рішень консультуватися із знаючими людьми.

Телець – Сонце

Гарний час для всього, що пов'язано з любовною сферою. Для тих представників знаку, хто знаходиться у стосунках, з'явиться можливість знайти справжню гармонію з партнером. А одиноким Тельцям випаде шанс зустріти своє кохання.

Близнюки – Двійка жезлів

Не поспішайте розлучатися з грошима – можливі великі втрати. Також карти не радять робити 23 квітня будь-які покупки. Однак хороший день для нових знайомств з корисними людьми.

Рак – Шістка жезлів

23 квітня – хороший день для початку нових справ. Ви з легкістю будете досягати поставлених цілей. Однак карти попереджають: не втручайтеся в суперечки і конфлікти.

Лев – Король жезлів

Левів 23 квітня очікують нові романтичні захоплення. Також варто приділити увагу своїм близьким: можливо, хтось із них потребує вашої допомоги.

Діва – Двійка кубків

Дівам 23 квітня потрібно уважно поставитися до свого здоров'я. Не виключено, що старі проблеми можуть дати про себе знати. Відпочиньте від справ і проведіть вечір в спокійній атмосфері.

Терези – Паж кубків

Якщо ви знаходитеся з кимось у сварці, знайдіть можливість помиритися. Крім того, карти рекомендують тримати емоції під контролем, інакше ваш гнів може зіграти з вами злий жарт.

Скорпіон – Король кубків

Карти радять Скорпіонам зайнятися спортом. Також дайте можливість своєму партнерові проявити ініціативу. Крім того, можливі побутові травми, тому будьте обережні з гострими предметами.

Стрілець – Трійка денарієв

Утримайтеся від суперечок з керівництвом і колегами. Перегляньте ваші заняття. Не виключено, що вільний час ви приділяєте тому, що абсолютно не приносить ніякої користі. Можливі сварки в родині.

Козеріг – Десятка денарієв

23 квітня Козерогам буде складно знаходити спільну мову з оточуючими. Виною всьому – ваше емоційне напруження. Не починайте сварки з близькими.

Водолій – Король денарієв

Усі починання 23 квітня виявляться успішними. Більш того, можливий несподіваний прибуток. Сьогодні варто проявити ділові якості, які принесуть вам тільки користь.

Риби – Двійка мечів

Ваша емоційність може призвести до конфлікту з близькою людиною. Також будьте обережні з новими знайомими – можна опинитися у вкрай неприємній ситуації, яка призведе до фінансових втрат.

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