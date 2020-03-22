Гороскоп на 23 березня за картами Таро: кому варто поберегти своє здоров'я

Гороскоп на понеділок, 23 березня 2010 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, кого чекає удача, а кому варто поберегти своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Колесо фортуни

Гороскоп для Овнів вказує на складність вибору і необхідність у вирішенні конфліктів. Дотримуйтесь своєї долі, так як настає світла смуга в житті. Цей період – сприятливий, але вкрай нестабільний. Представників знаку може очікувати як раптова удача і спалахи незрозумілої гордості за себе, так і розчарування в оточуючих і в обставинах.

ТЕЛЕЦЬ – Правосуддя

Тельців на самому початку тижня чекає важкий аналіз власних дій, адже саме зараз важливо визначити, що ви робите не так і по можливості виправити ситуацію. Або хоча б зробити перші кроки на шляху до вирішення конфлікту. Вам потрібно нести відповідальність за те, що в минулому було абсолютно не за правилами всесвіту. Якщо ж ніяких серйозних помилок допущено раніше не було – можете не боятися, ви отримаєте те, що заслужили.

БЛИЗНЮКИ – Туз мечів

Гороскоп для Близнюків говорить про те, що у вас може статися емоційний спалах, який призведе до нервової нестабільності. Постарайтеся оцінювати все, що відбувається навколо, максимально тверезим розумом і холодним серцем. І пам'ятайте, нервове напруження може негативно відбитися на вашому здоров'ї – бережіть себе.

РАК – Шістка денаріїв

Ця карта говорить про зміни в найближчому майбутньому. Потрясіння і невдачі, які переслідували напередодні, вже закінчилися і тепер вас чекає спокійний, розмірений період. Гороскоп наполегливо рекомендує: допоможіть людині, яка звернулася до вас зі своєю бідою, постарайтеся бути поблажливими до її проблем, недоліків і поглядів. Незабаром вона принесе вам величезну користь або виручить в той момент, коли це буде вкрай необхідно.

ЛЕВ – Вежа

Вежа попереджає Львів про прийдешню кризу: особистісну, побутову або фінансову. Щось може статися в цей день, і це геть виб'є вас із колії. При чому все, що відбувається спровоковано вами ж. Настають істотні зміни, можливо небажані і, швидше за все, раптові але, тільки розчистивши собі шлях, можна рухатися вперед. Доведеться набратися сил, прибрати подалі свої комплекси, принципи, гордість і переступити всі перешкоди.

ДІВА – Четвірка Жезлів

Гороскоп готує вам гармонію, спокій і нові знайомства, які подарують вам душевне тепло і моральне задоволення. Вам належить сьогодні показати себе в максимально сприятливому світлі, але при цьому не лицемірити і не ховати свої спірні сторони. Швидше за все, це буде пов'язано з особистими відносинами і почуттями. Мова також може йти про раптове флірт або несподівано нахлинаючої симпатії до людини, до якої раніше ви були холодні. Не соромтеся цього.

ТЕРЕЗИ – Дама кубків

Ця карта Таро говорить про те, що варто подбати про своє здоров'я. Ймовірно, проблеми, на які ви давно закривали очі, почнуть проявляти себе саме зараз. Не відкладайте похід до лікаря і не нехтуйте лікуванням. Також гороскоп на понеділок радить почати тиждень зі зміни шкідливих звичок на здоров'ї: відмовтеся від кави і шкідливої їжі, почніть робити зарядку і гарненько висипайтеся.

СКОРПІОН – Десятка денаріїв

Десятка денаріїв в розкладі на сьогодні для Скорпіонів позначає карту успіху. Це, мабуть, найбільш вдала картина, яка могла намалюватися в цей день перед представниками даного знака. Гороскоп на завтра радить: укладайте вигідні угоди, робіть ризиковані ставки і радійте своєму успіху. Він неодмінно прийде до вас, як тільки ви зробите правильний вчинок. Більш того, доля сама пришле вам знак, коли потрібно діяти.

СТРІЛЕЦЬ – Лицар мечів

Таро на найближчий день підготувало вам суперечливу карту. Вона позначає необережність, незручність і зарозумілість, які може зруйнувати близькі зв'язки. Конфлікт – неминучий, і неодмінно ви станете його героєм. Підготуйтеся до того, що якщо ваш суперник виявиться хоч трішки спокійнішим і твердішим, вам загрожує поразка.

КОЗЕРІГ – Двійка кубків

Козероги нарешті досягнуть душевної легкості і творчого настрою. Це допоможе вам із завидною легкістю прийняти життєво важливе рішення, про яке ви ніколи не пошкодуєте. Для тих, хто поки самотній, доля готує зустріч з коханням усього життя. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з нею новий етап ваших почуттів. Але не чекайте, поки він прийде і проявить ініціативу, зробіть крок назустріч самі.

ВОДОЛІЙ – Туз жезлів

Карти пророкують благополучний результат будь-якого починання. Вас чекає стабільний і гармонійний розвиток ситуації, яка перебувала на етапі попереднього запуску вже довгий час. Однак пам'ятайте, незважаючи на те, що доля благоволить вам в нових починаннях, за будь-яку справу варто братися тільки тоді, коли ви впевнені в серйозності своїх намірів.

РИБИ – Зірка

Гороскоп пророкує правильне прийняття рішень, які в результаті вплинуть на ваше майбутнє (можливо, дуже далеке). Відбудеться щось таке, від чого ви прийдете в захват, а радість буде супроводжувати вас протягом всього дня. Гороскоп на понеділок для Риб каже, що вас оберігають вищі сили – проявіть подяку до них шляхом здійснення добрих справ.

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