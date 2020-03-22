Гороскоп на 23 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на понеділок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це день підвищеної чутливості і проникливості. Енергія більш сприятлива для спостереження за тим, що відбувається в житті, ніж для серйозних дій. Якщо почнете займатися творчим або духовним пошуком, зможете отримати вигоду з власної уяви. Також намагайтеся прислухатися до мудрості тих, хто має більше досвіду і знань. Будьте готові вчитися і розвиватися, щоб рухатися вперед в потрібному напрямку.

Овен

День підвищеної уваги до всього, що стосується особистих обов'язків і кар'єри. Ви можете бути досить майстерним в ролі лідера зараз, і це відмінний момент для того, щоб залишити свій слід і йти до поставлених цілей. Можливо, для деяких сьогоднішній день стане періодом напруженості і тиску з боку керівництва. Однак це буде підживлювати особисті амбіції і допоможе швидше просунутися вперед.

Телець

Сьогодні ви можете виявити або розвинути особистий інтерес до чогось нового. Це прекрасний час для просування по службі, викладання, навчання або демонстрації своїх навичок. Упертість буде досить корисною, якщо вона включає в себе роботу по досягненню важливої мети, і контрпродуктивною, якщо ви закриваєтеся перед можливими альтернативами. Слідкуйте за захистом своєї думки і заохочуйте дії, які порушують рутину, підвищують настрій або розширюють кругозір.

Близнюки

День передбачає глибокі емоції, пов'язані з інтенсивністю відносин або необхідністю їх значних змін. Якщо ви розчаровані поточною ситуацією, не бійтеся прийняти сміливе рішення, щоб поліпшити своє життя. Також це потужний час, щоб позбутися від якоїсь шкідливої звички. Якщо ви емоційно налаштовані на турботу про бізнес, будьте готові прийняти будь-який виклик, взявши на себе роль справжнього лідера.

Рак

Сьогодні необхідно визнати: щось повинно змінитися. Ви залучаєте інтенсивну енергію в своє життя через особисті стосунки. Напруженість, яка назрівала, тепер буде вимагати від вас особливої уваги або дій. При цьому розчарування або труднощі здатні швидко загостритися через поганого настрою. Прагніть бути сильними і впевненими в собі, оскільки навколишні люди можуть стати досить сміливими і наполегливими.

Лев

У цей день ви відчуєте потужну енергію, пов'язану з роботою, здоров'ям або саморозвитком. І хоча напруга може сильно зрости, це допоможе піднятися на нову висоту. Спробуйте відмовитися від звичок, які є непродуктивними, і зосередьтеся на тому, що служить вищим цілям. Направте свої сили на продуктивну роботу. Сьогодні ви в хорошій формі як для запланованих, так і для спонтанних дій.

Діва

Сьогодні ви можете стати досить цілеспрямованими і впевненими в собі. Проте намагайтеся правильно використовувати це в своєму житті. Там, де крайнощі не підходять або викликають руйнівні дії, краще їх уникати. Зосередьтеся на вирішенні поточних проблем або термінових питань. Також це хороший час, щоб побороти свої страхи або хоча б спробувати щось з ними зробити. Прагніть йти вперед і приймати будь-які виклики.

Терези

Зараз у вашому житті відбувається щось з наростаючою інтенсивністю. Можливо, сьогодні доведеться мати справу зі складними емоціями і управлінням страхом. Однак при цьому з'явиться можливість направити надлишкову енергію на моменти, пов'язані з сім'єю і домом. День буде спонукати вас протистояти або вирішувати будь-які проблеми, які були приховані. Прагніть працювати над важливими питаннями, проявляючи рішучість і сміливість.

Скорпіон

Потужна комбінація енергій в цей день привнесе у ваше життя почуття терміновості. Також може виникнути бажання перевірити себе і власні межі. Однак необхідно пам'ятати, що отримання більшого контролю над своїм життям не означає знання всього, а стосується управління поведінкою і діями. Сьогодні ви станете дуже продуктивними в питаннях, які недавно розглядали. Ближче до вечора будете тяжіти до відпочинку і розваг.

Стрілець

У цей день ваша увага буде прикута до фінансових питань і сімейних цінностей. Поточна напруженість призведе до рішучих дій або значних змін. Ймовірно, у вас з'явиться розуміння того, що дійсно важливо. Однак, якщо відчуваєте себе недооціненим, може виникнути деяка боротьба за владу з іншими. Також сьогодні вдасться багато чого довідатися про власні страхи, якщо проаналізувати своє життя більш глибоко.

Козеріг

Недавня напруженість, яка накопичувалася, сьогодні досягне свого піку. Це час великої особистої пристрасті, амбіцій і впливу. Спробуйте використовувати ці здібності конструктивно і наберіться сміливості, щоб домогтися бажаного. Сьогодні ви зможете відчути себе більш мотивованим і наполегливим. Також вдасться отримати приголомшливі результати, працюючи над самовдосконаленням і самоконтролем.

Водолій

На початку сьогоднішнього дня енергія буде досить інтенсивною, що може вказувати на особисту дилему або складне рішення. Ймовірно, це викликано недавніми подіями, почуттям провини або втраченими можливостями. Якщо виявите, що одержимі старими помилками, постарайтеся витягнути себе з цього стану. Вам потрібно зосередитися на тому, щоб відпустити думки про минулі розчарування і образи.

Риби

Щось у вашому житті потребує перегляду та вжиття необхідних заходів. Постарайтеся внести важливі зміни і зміцнити своє становище. Сьогодні ви можете відчути спонукання відмовитися від усталених поглядів або дій, які здаються неефективними. При цьому питання, пов'язані зі стосунками, виявляться в центрі уваги. Однак пам'ятайте, що сила не в тому, щоб знати все, а в тому, щоб бути чесним із самим собою.

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