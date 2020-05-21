Гороскоп на 22 травня за картами Таро: кого чекає приємний сюрприз

Гороскоп на 22 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Терези та Діви. А ось Рибам в цей день потрібно приділити увагу своїм близьким.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: caffeluxxe.com

Овен – Вежа

Карти Таро рекомендують даремно не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо ваші плани будуть йти не так, як ви собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж ви очікували.

Телець – Сонце

Тельцям 22 травня варто очікувати успіху в справах – вам вдаватиметься точно, легко і зрозуміло висловлювати свої задуми, що сприятиме хорошим результатам.

Близнюки – Дама Денаріїв

Ймовірно, Близнюкам доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи зі списку варіантів для нових доходів – позики до добра не приведуть, а тільки погіршать становище.

Рак – Колісниця

Ворожіння на картах Таро каже, що Ракам 22 травня не варто витрачати багато сил та енергії на виконання рутинних завдань. Присвятіть день творчості, спрямованій на кар'єрне зростання.

Лев – Лицар Мечів

Карти Таро радять Левам 22 травня бути обережними зі здоров'ям. В першу чергу уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Діва – Колесо Фортуни

22 травня у вас буде успішний день. Все буде вдаватися легко і без напруги. Не розраховуйте на інших у вирішенні особистих питань, вам цілком вистачить власних сил.

Терези – Зірка

Терези, все, що ви собі 22 травня запланували й про що мріяли – збудеться. Тільки для цього важливо не сидіти в чотирьох стінах склавши руки, а бути активними та пробивними.

Скорпіон – Паж Кубків

22 травня на Скорпіонів навалиться купа справ. Намагайтеся бути максимально зосередженими, щоб нічого не випустити з уваги. Увечері прийміть гарячу ванну або подивіться фільм – вам потрібні позитивні емоції.

Стрілець – Пустельник

22 травня вирішуйте важливі питання і не переживайте, що вам щось не вдасться. Час проведений наодинці з собою допоможе вам знайти спокій та душевну рівновагу.

Козеріг – Правосуддя

Карти Таро кажуть, що 22 травня може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтеся, що ви проаналізували своє рішення і приймаєте його виважено.

Водолій – Світ

Водолії, зараз хороший період для вирішення фінансових питань, а домашні – краще відкласти на інший день. Вечір присвятіть собі та процедурам догляду за собою.

Риби – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що день буде невдалим для Риб. Краще залишіться вдома і не плануйте ніяких важливих справ. Проведіть весь вільний час з близькими за переглядом фільмів.

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