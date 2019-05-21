Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: будьте пильними

Гороскоп на завтра, 22 травня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку пророкує щасливий день, який може принести вам досить цікаві і несподівані новини. Однак декому все ж доведеться долати різні перешкоди на шляху до вершини. Проте, все це наблизить вас до досягнення мети.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН — Колесо Фортуни

Овнам гороскоп на завтра віщує нові пригоди і несподівані новини, які спершу можуть вибити зі звичного життєвої колії, але при цьому вони проллють світло на найближче майбутнє. Карти Таро радять в середу намагатися слідувати своїй долі і не квапити події, так як настає світла смуга в житті. Але події повинні слідувати своїм чередом, інакше ви можете злякати удачу.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Карта, яка випала Тельцям в розкладі на сьогодні, позначає покірність всесвіту і спокій. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що вам не слід активно втручатися в хід подій, так як ви ризикуєте допустити серйозні помилки. Можливо, мова йде про спілкування з близькими людьми, яких ви можете випадково образити по необережності.

БЛИЗНЮКИ — Повішений

Карта Повішений або Висельник символізує свободу людини: від зобов'язань, від життєвого тягаря, від переживань і непотрібних зв'язків. Гороскоп на середу вказує на обмеження і заборони: можливо, сьогодні вам доведеться трохи пріумеріть свій запал і частіше стримувати емоції. Життєва ситуація постійно змінюється, і ви нічого не зможете з цим зробити. Поки ваші цілі не досягнуті, тому що рух було зупинено обставинами або власними помилками. Щоб не зайти остаточно в безвихідь, вам необхідно позбутися від того, що заважає і тривожить.

РАК — Двійка Жезлів

Ця карта Таро з категорії Жезлів дає можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Справа в тому, що поява в розкладі Двійки Жезлів свідчить, що ви скоро станете перед важливим вибором. Від нього ймовірно, може залежати величезний відрізок подальшому житті, а прийнявши невигідну сторону, ви можете загрузнути в павутині непотрібних інтриг і пристрастей. Ліквідувати негативні наслідки своїх рішень буде непросто, тому просто спробуйте не робити ніяких необдуманих вчинків.

ЛЕВ — Лицар Жезлів

Гороскоп по картах Таро радить представникам цього знаку бути більш стриманими і тактовними, так як відбуваються навколо події обіцяють вам сьогодні зайву збудливість. Лицар Жезлів символізує жар душі, що виявляється в жадобі до життя, але сьогодні він може як дати поштовх до прямих дій на шляху до кардинальних змін, так ймовірно загрожує зачепити негативну сторону карти – нетерпіння, імпульсивність і схильність до перебільшень. Найчастіше ваша ж нетерпимість і запальність заважають вам грамотно чинити в тій чи іншій ситуації. Задумайтесь над тим, що ви робите не так і про що найчастіше шкодуєте. Тоді все стане на своїм місця.

ДІВА — Четвірка Кубків

Четвірка Кубків попереджає Дів про те, що день буде вельми корисним, проте в той же час і далеко не легким. Щось змусить вас сьогодні серйозно задуматися про назріваючих в житті проблеми. Зверніть увагу на той момент, що ви самі коваль свого щастя і перестаньте сліпо розраховувати на чиюсь допомогу. Гороскоп на середу говорить про те, що вам необхідно внутрішнє усамітнення, можна навіть сказати – самотність. Ви занадто прив'язані до тих, хто сильніший і мудріший вас в деяких аспектах життєдіяльності. Пора б навчитися діяти самостійно.

ТЕРЕЗИ — Десятка Кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. Власне, гороскоп на середу і віщує Терезам день, наповнений теплими емоціями і ніжними почуттями. Можливо, станеться те, що змусить вас подивитися на життя під зовсім іншим кутом. При цьому, швидше за все, передбачення будуть стосуватися особистого сторони життя.

Любов – те, що змусить вас рухатися далі, і якщо ви її ще не знайшли, тоді, можливо, саме в цей день друга половинка промайне у вашій долі. У вас в душі з'являться настільки довгоочікувані мир і комфорт, яких раніше так гостро не вистачало. Скористайтеся всіма шансами, які надасть вам доля.

СКОРПІОН — Дама Денаріїв

Королева або Дама денаріями – образ жінки, яка домагається насамперед суспільного визнання і вже потім сімейного благополуччя. Це в деякій мірі відкине тінь впливу і на Скорпіонів: ви будете надто переймаються роботою, і зовсім припиніть помічати особисті проблеми. Однак, як пророкує гороскоп на завтра, це може виявитися правильним рішенням. Існує ймовірність того, що ваші жертви будуть оцінені, так як дозволять всім побачити, наскільки важливі вам заохочення і похвала. Ви – непересічна особистість, здатна досягти найбільших висот в обраній діяльності, не бійтеся приймати рішення.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Ця карта символізує завзятих боротьбу за місце під сонцем. Вам доведеться битися словесно і доводити свою правоту для того, щоб не постраждала власна репутація. Можливо, виною всьому - необдумані і легковажні вчинки, які ви зробили раніше. Гороскоп по картах Таро рекомендує в цей день вам гарненько обміркувати кожен свій крок і діяти дуже обережно, інакше можете постраждати від власної різкості.

Стрільцям останнім часом хочеться відпочити від усього і всіх, але про який саме відпочинок мова, якщо навколо стільки незавершених справ? Визначте для себе чітку траєкторію руху і слідуйте по зазначеному шляху.

КОЗЕРІГ — Король Кубків

Карта Король Кубків уособлює ваше прагнення до придбання трансцендентного досвіду, до звільнення від пут свідомості і містичного єднання з всесвіту, яка приготувала для вас яскравий і незабутній сюрприз. Існує ймовірність, що ваше життя круто зміниться, однак вам варто докласти до цього певних зусиль.

Ви постійно відчуваєте, що в чомусь втрачаєте, а ваше життя стає рутиною, але повірте, так і повинно бути перед початком нового, значущого циклу життя. Спробуйте зупинитися і подивитися навколо, зараз ви можете відчути себе частинкою чогось більшого. Якщо постараєтеся – відкриється справжня істина.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів ніколи не буває випадковою або непомітною картою в розкладі. Водоліям доведеться сьогодні переробити масу важливої роботи, яка дасть старт для початку нового етапу в житті. Ця карта є хранителем дуже позитивною і потужної енергетики. Саме Четвірка Жезлів випадає в особистому розкладі людям, які готові йти напролом заради свого щастя.

Гороскоп на сьогодні означає, що і на вашу вулицю прийшло свято. Це можуть бути різні значущі події як в особистому житті, так і на грунті кар'єри: заручини, весілля, новосілля, підвищення або глобальні покупки.

РИБИ — Дама Жезлів

Карта символізує довіру до себе, світ із самим собою і душевну гармонію. Сьогодні ви – відкриті новому і легкі на підйом. Можливо, навіть проявіть ініціативу, яка знайде широкий відгук у оточення і буде високо оцінена керівним ланкою. Пам'ятайте, навіть самі авантюрні пропозиції можуть виявитися дуже корисними і стоять, тому – ризикуйте, не бійтеся рухатися вперед і готуйтеся отримати заслужену винагороду.

Варто також відзначити, що Рибам слід трохи відпочити від повсякденної рутини і поміняти щось у своєму житті, інакше будете шкодувати про те, що вона пройшла сіро і нецікаво.

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