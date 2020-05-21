Гороскоп на 22 травня: час нових надій для Близнюків, Стрільців і Раків

Гороскоп на 22 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цього дня основну увагу потрібно приділити аналізу своїх почуттів і стосунків. Однак будьте обережні, оскільки сьогодні з'явиться тенденція видавати бажане за дійсне. Крім того, молодик, який відбудеться о 20:40 за київським часом, розчистить вам шлях до нових починань і відкриттів.

Овен

Сьогодні з'явиться підвищена цікавість до особистих справ, проєктів або стосунків. Можливо, виникне прагнення додати більше різноманітності в своє життя. Якщо ви довго відмовляли собі у відпочинку або духовній підтримці, настав час приділити увагу цим потребам.

Телець

Це вдалий час для ухвалення важливих рішень, пов'язаних з бізнесом або фінансами. День надихне вас вкладати більше енергії в розвиток і поліпшення свого життя. Проте намагайтеся зберігати розсудливість, оскільки існує ймовірність неправильно оцінювати ситуації.

Близнюки

Цей день принесе у ваше життя бажання якихось змін і нових надій. Проте не поспішайте рухатися вперед. Незважаючи на потужну енергію, зараз краще відкласти будь-які ідеї та починання. Постарайтеся приділити більше уваги власним потребам і довгостроковій безпеці.

Рак

Сьогоднішній день принесе нові надії, пов'язані з особистим життям, здоров'ям або родиною. Можливо, настав час проаналізувати недавні вчинки, події або обставини. Постарайтеся сформувати для себе певні висновки, перш ніж починати щось нове.

Лев

Сьогодні у вас з'явиться новий погляд на дружбу, роботу або стосунки. Це час для певного старту або зміни поточного підходу до життя. Мотивація до важливих змін або прагнення досягти великих результатів –це те, що допоможе вам рухатися вперед.

Діва

Цього дня ви можете змінити свій підхід до кар'єри, довгострокових цілей, сім'ї або обов'язків. Не бійтеся озиратися назад або починати щось спочатку. Сьогодні ви відчуєте бажання усвідомити особисті потреби і поліпшити деякі сфери свого життя.

Терези

Це прекрасний час для сміливих починань і нових відкриттів. Аналіз поточних або минулих подій може стати мотиватором для сьогоднішньої переорієнтації. Не бійтеся змінити своє відношення до роботи, грошей або дружби, щоб краще зрозуміти свої справжні бажання.

Скорпіон

Це час перегляду власних почуттів, планів і дій. Можливо, сьогодні ви будете більш зацікавленими в подальшому розвитку стосунків або проєктів. Пр цьому фінансові питання можуть підштовхнути до бажання взяти на себе більше відповідальності.

Стрілець

Сьогоднішній день може вказувати на нові надії та мрії, пов'язані з любовними або робочими стосунками. Прагніть встановити цілі, які краще відображають ваші бажання, потреби та очікування. Енергії сприятливі для поворотного моменту в житті.

Козеріг

Цього дня необхідно подивитися на старі проблеми новим поглядом. Бажання бути корисним може підштовхнути вас до сміливих рішень і вчинків. Не бійтеся привнести в свою роботу, сімейне життя або стосунки більше творчої та щасливою енергії.

Водолій

Це гарний час для переорієнтації своїх планів, цілей і дій на емоційному рівні. Ви зможете відчути особливу мотивацію, щоб поліпшити стан справ з новими очікуваннями і потребами. Також зверніть увагу на творчі або романтичні питання.

Риби

Сьогодні з'явиться чітке розуміння того, що вам потрібно в житті. Це може призвести до усвідомлення якогось нового початку на емоційному рівні. Найімовірніше, необхідно змінити щось в своїх стосунках або умовах життя. Головне – не бійтеся ухвалювати сміливі рішення.

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