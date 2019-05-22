Гороскоп на 22 травня 2019: кому сьогодні не пощастить

Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

Фото: airvent.com.ua

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Гороскоп на 22 травня для Овнів радить присвячувати якомога більше часу відпочинку душі і тіла. Не ставте занадто глобальні цілі.

Телець

Тельцям слід 22 травня перестати бути залежними від думки оточення. Не сприймайте настільки близько те, що говорять вам колеги.

Близнюки

22 травня Близнюкам зізнаються в почуттях. Навіть більше — все йде до того, що вам можуть зробити пропозицію руки і серця.

Рак

Гороскоп на 22 травня для Раків рекомендує провести день без сварок. У будь-якій розмові зберігайте спокій.

Лев

Леви 22 травня отримають чимало приємних компліментів, перебуваючи в колі добрих людей.

Діва

22 травня Діви будуть на хвилі успіху. Варто лише насолоджуватися.

Терези

Гороскоп на 22 травня для Терезів радить потішити себе чимось смачненьким і корисним. Це додасть вам гарного настрою.

Скорпіон

22 травня Скорпіонам треба добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу і відновити сили.

Стрілець

Гороскоп на 22 травня рекомендує Стрільцям не покладатися на думку інших, довіряйте власному серцю.

Козоріг

На Козорогів 22 травня чекає день, насичений приємними емоціями. Насолоджуйтесь!

Водолій

Водоліям 22 травня необхідно утриматися від необдуманих вчинків. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи - краще її не починайте.

Риби

Гороскоп на 22 травня попереджає Риб, що сьогодні про себе нагадає людина, з якою ви давно не спілкувалися.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся