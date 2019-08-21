Гороскоп на 22 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 22 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому з знаків Зодіаку краще не укладати важливих угод, а кому належить знищувати опонентів в суперечках? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 22 червня пророкує Овнам день тотальної расслабухи. Ви зможете відволіктися, розслабитися і нарешті заспокоїтися.

Телець

Тельцям ж гороскоп на 22 червня приготував насичений, але при цьому і шалено успішний день. Ви зможете поліпшити своє фінансове становище і, ймовірно, отримає велику суму готівкою.

Близнюки

Гороскоп на 22 серпня застерігає близнюком від зайвого потурання своїм бажанням. Вони можуть повести вас по дурному шляху.

Рак

Раків же в четвер очікує складний і напружений день. Можливо, також вам загрожують досить серйозні конфлікти. Втім, і з негативу можна витягти позитивний досвід, вірно?

Лев

Гороскоп на 22 серпня говорить, що Левам пора б відволіктися від турбот і зайнятися своїм здоров'ям. Воно у вас одне і не залізне. Крім того, очікуйте нових цікавих зустрічей.

Діва

22 серпня гороскоп пророкує Дівам багато сюрпризів - як хороших, так і поганих. Крім того будьте пильні, оскільки саме завтра ваші супротивники будуть проявляти особливу активність.

Терези

Гороскоп на четвер передрікає Терезам зустріч з незнайомцем або незнайомкою, яка обіцяє стати доленосною. Може бути це любов?

Скорпіон

Скорпіонів 22 серпня чекає дуже вдалий день. По-перше, ви ще раз здолаєте ваших опонентів в суперечці і знову доведете їм свою перевагу. По-друге, вас чекає велика удача у фінансових справах.

Стрілець

Гороскоп на 22 серпня категорично не рекомендує Стрільцям займатися серйозними справами і укладати вагомі угоди. І взагалі краще відпочиньте в четвер. Ціліші будете.

Козеріг

Козероги 22 серпня зможуть відпочити після важкого тижня. Енергія, яку ви отримаєте знадобиться вам: у вас з'являться сили вирішити завдання, які ви багато часу відкладали на потім.

Водолій

Гороскоп на 22 серпня для Водоліїв радить їм цілком присвятити день творчості і саморозвитку. Малюйте, співайте, читайте книги. Знання, які ви завтра отримаєте дуже знадобляться вам в майбутньому.

Риби

22 серпня Риби зможуть сповна насолодитися результатом своєї роботи. Ви пройшли тривалий шлях і це позитивно на вас позначилося. Тепер прийшов час відпочити і відчути себе щасливим.

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