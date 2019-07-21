Гороскоп на 22 липня 2019: кого чекає біда

Гороскоп на 22 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок принесе багатьом знакам Зодіаку складні завдання, які вимагають негайного вирішення. Будьте пильні і обережні. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 22 липня говорить про те, що Овнам слід поговорити з близьким другом в цей день. Він знаходиться в негативному емоційному стані, тому йому потрібна ваша допомога. Будьте уважні.

Телець

Тельцям 22 липня слід бути обережними з незнайомцями. Ви повинні пам'ятати, що в світі все взаємопов'язано і переплетено. Не слухайте тих, кого ви не знаєте або кому не довіряєте.

Близнюки

22 липня Близнюкам варто подбати про своє здоров'я. Відпочиньте і проведіть день за розвагами. Крім того, в цей день вам потрібно виспатися і концентрувати увагу тільки на позитиві.

Рак

Раків 22 липня чекає складний день. Понеділок буде насиченим на зустрічі і цікаві завдання, які зажадають велику кількість сил. Також, вам потрібно дати собі можливість відпочити.

Лев

Левам 22 липня потрібно бути максимально сконцентрованими на роботі. Будьте уважні і тоді, у вас вийдуть виконати завдання, які не вдавалися раніше. Також, вас може чекати приємний сюрприз або фінансова винагорода.

Діва

Гороскоп для Дів на 22 липня говорить про те, що для цього знака Зодіаку зірки приготували насичений день. Подумайте про своє майбутнє. Можливо, що в понеділок вас чекає доленосна зустріч.

Терези

Зірки радять Терезам 22 липня задуматися про те, чого їм не вистачає і заповнити порожні ніші. Скоро вас чекають темні часи і вам доведеться вступити в бій, щоб захистити своє майбутнє.

Скорпіон

Гороскоп на 22 липня рекомендує Скорпіонам розслабитися. Візьміть вихідний і відпочиньте. Вимкніть телефон і проведіть час з собою і своїми думками. Також спробуйте не реагувати на зауваження та негативні коментарі на свою адресу.

Стрілець

Гороскоп на 22 липня радить Стрільцям кардинально щось змінити в своєму житті. Якщо ви незадоволені чимось - виправте це. Пам'ятайте, що слова, які вам говорять не завжди можуть бути правдою.

Козеріг

Козероги, будьте готові 22 липня повернутися в місце, яке ви хотіли забути. Це може статися випадково, а можливо вас приведе туди старий друг, який хоче відкрити вам очі на реальний стан вашого життя.

Водолій

22 липня Водолії можуть зустріти свою любов. Для вас цей день буде наповнений романтикою і чарами. Зовсім скоро почнеться дійство, яке кардинально змінить ваше ставлення до життя.

Риби

Гороскоп для Риб на 22 липня рекомендує цьому знаку почати щось нове. Ви застрягли у власних думках і це не дає вам рухатися далі. Виправте це, оскільки ви можете сильно постраждати.

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