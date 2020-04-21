Гороскоп на 22 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 22 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви та Терези. А ось Козероги в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: magazine.job-like.com

Овен – Четвірка Жезлів

Овни, не змушуйте себе братися за справи, якщо вам лінь. Інколи цей період благополучний для того, щоб перезавантажитися і потім рухатися з новими силами.

Телець – Зірка

У Тельців 22 квітня все йтиме як по маслу. Завдання будуть вдаватися представникам цього знаку легко, а сил вистачить навіть на ті плани, які вони не сподівалися втілити, через їхню надмірну складність.

Близнюки – Дама Денаріїв

Карти Таро рекомендують Близнюкам даремно не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо їхні плани будуть йти не так, як вони собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж вони очікували.

Рак – Вежа

Раки, зараз хороший період для вирішення фінансових питань, а домашні – краще відкласти на інший день. Вечір присвятіть собі та процедурам догляду.

Лев – Лицар Мечів

Левам 22 квітня варто обмежити витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші найближчими днями отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

Діва – Колесо Фортуни

22 квітня на Дів чекає багатонадійний день в фінансовому плані: можливі неочікувані зміни на краще. Ворожіння на картах Таро прогнозує цікаві пропозиції по роботі. До них варто уважно віднестися, адже надалі вони можуть виявитися перспективними.

Терези – Сонце

22 квітня Терезам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Скорпіон – Правосуддя

Ймовірно, вам доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи зі списку варіантів для нових доходів – позики до добра не приведуть, а тільки погіршать становище.

Стрілець – Верховна Жриця

Стрільці, забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 22 квітня ситуація обов'язково зміниться в кращу сторону.

Козеріг – Паж Кубків

Карти Таро попереджають Козерогів: різні справи та проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Водолій – Світ

Романтика, кохання та пристрасть 22 квітня у вас будуть на першому місці. Приділіть час своїй коханій людині та проведіть якомога більше часу разом. Для вас це стане відмінною емоційною підзарядкою.

Риби – Пустельник

Карти Таро кажуть, що Риби захочуть закритися від усіх. Вони можуть і зовсім втратити інтерес до роботи, до навчання, до подальшого розвитку. Їм буде здаватися, що це все даремно. Але потрібно пам'ятати, що шлях до зірок часто через терни.