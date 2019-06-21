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Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

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Гороскоп на завтра, 22 червня 2019 року по картах Таро пророкує моральне полегшення і емоційне перезавантаження для всіх знаків Зодіаку. Овнам і Стрільцям треба приділити час близьким, а Тельцям і Скорпіонам як слід відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського ілюстратора Чіро Маркетті.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

Рixabay

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 22 червня мають повернути те, що давно взяли в іншої людини. Матеріальні блага – це, звичайно, добре, але чуже ніколи не стане вашим. І щастя вже точно не принесе. Постарайтеся більше зосередитися на емоціях, гороскоп каже, що сьогодні – сприятливий для цього день.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

ТЕЛЕЦЬ – Маг

Гороскоп на завтра радить Тельцям трохи розслабитися. Ви занадто багато сил кинули на виконання завдання, яке, можливо, і не вимагало цього від вас. Тепер баланс потрібно відновити, оскільки енергія вам ще стане в нагоді. Попереду стільки всього цікавого і захопливого, що краще бути в повній бойовій готовності.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

БЛИЗНЮКИ – Трійка Кубків

У цей день будьте обережні на сонці. Гороскоп на суботу говорить про те, що велика ймовірність загострення хронічних хвороб, тому будьте уважніші. Найкращий вибір – 22 червня провести за корисними справами, а увечері відпочиньте у приємній компанії. І пам'ятайте: якщо вам здається, що все погано і у вас незабаром буде депресія, вам просто здається!

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити
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РАК – Верховна Жриця

Ракам слід менше накручувати себе і переживати через дрібниці, тим більше, гороскоп на сьогодні пророкує вам не тільки світлий і приємний день, а й взагалі настання щасливого періоду часу. Життя налагоджується, попереду великі зміни. Невідомо, чого вони торкнутися, одне відомо точно, вони – на краще.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Левів говорить про те, що прийшла пора підняти старі зв'язки. Друзі та знайомі, з якими ви давно не спілкувалися, шукають з вами контакт, але ніяк не можуть досягнути взаємності. Спробуйте піти їм назустріч, вони в подальшому можуть зіграти важливу роль для вас.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

ДІВА – Трійка Жезлів

Діви наразі досягли піку своєї величі і повністю гармонійно відчувають себе в цьому стані. Це не означає що пора зупиниться назавжди, але перепочити – принципово необхідно. Гороскоп за картами Таро на суботу радить обміркувати своє минуле, а також можна пофантазувати про майбутнє.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити
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ТЕРЕЗИ – Двійка Мечів

Терези зіткнулися з емоційною кризою, з якою потрібно терміново боротися. Кращий засіб ля цього – усамітнення за улюбленим заняттям. Не варто відвідувати галасливі вечірки, вони будуть вас тільки дратувати і виводити з себе. Вам потрібен спокій, це допоможе перезарядитися.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

СКОРПІОН – Сонце

Гороскоп на завтра радить Скорпіонам відпочити на природі, так ви зможете трохи відволіктися від сірих повсякденних турбот. Зберіть друзів, повеселіться як слід і не шкодуйте сил. Приємна втома піде вам на користь. Тим більше, що кращий відпочинок – зміна діяльності.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Стрільці можуть нарватися на великі неприємності через те, що не завжди контролюють свої слова. Гороскоп на суботу радить вам максимально контролювати те, що говорите і робите. Будьте обережні і не провокуйте жодних сварок – просто слухайте і чуйте інших. Інакше наживете великих ворогів.

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Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

КОЗЕРІГ Вісімка Жезлів

Гороскоп для Козерогів на завтра говорить про те, що у ваше життя увірветься нова хвиля емоцій. Ймовірно, вам потрібно змінити своє ставлення до близьких. Повірте, вони оцінять ваші старання і відплатять сторицею. Головне, будьте максимально терплячими.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

ВОДОЛІЙ – Суд

Водолії 22 червня зможуть нарешті почати робити те, що їм подобається, але раніше обставини забороняли це робити. Раптово новий розвиток може отримати проект, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, коротше кажучи трапиться щось таке, що дасть старт новому витку у вашому житті. Крім того, сьогодні ви зможете пробачити тих, на кого тримали образу.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

РИБИ – Зірка

Рибам гороскоп пророкує занепад сил. Напевно вам варто припинити робити те, що вам не до душі. Це може бути марна трата часу, що потім не дуже сприятливо відіб'ється на вашій подальшій продуктивності. Не виснажуйте себе.

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: що не варто робити

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Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Тарогороскоп 2019
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