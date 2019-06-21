Гороскоп на 22 червня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 22 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку краще не планувати на суботу важливих справ, а ось народжених під іншим знаком очікує великий фарт. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

У суботу, 22 червня, у Овнів можуть виникнути проблеми у відносинах, які здавалися стабільними. Краще не намагайтеся влаштовувати розборки, оскільки це обов'язково призведе до неприємностей.

Телець

У цей день у вас буде можливість радикально змінити відносини з близькою людиною. Від вас будуть чекати рішучих кроків, без яких нічого не вийде. Крім того, велика ймовірність ділової зустрічі, однак результат розмови незрозумілий.

Близнюки

Близнюків в суботу чекає шалено спокійний день. Ви зможете вдосталь виспатися, повалятися на дивані і зайнятися тим, що вам так хотілося, але не вдавалося зробити весь тиждень.

Рак

Завтра настроюйтеся на активний день, який відніме у вас багато сил і енергії. Цілком можливо, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування, але не впадайте у відчай - попереду ж ще неділя.

Лев

Якщо ви самотній Лев, то п'ятниця саме той день, коли ви можете зустріти свою любов і покласти основу міцним відносинам. Всім же, хто вже знайшов пару належить займатися побутом і сімейними справами.

Діва

Завтра ви можете зрозуміти і пробачити того, про кого давно думаєте. Є ймовірність того, що у вашому житті намалюються колишні. Що з ними робити - вирішувати тільки вам.

Терези

Гороскоп на 22 червня рекомендує вам зайнятися наведенням порядку. Не тільки в домі, але і в голові. Здається останнім часом там накопичилося забагато непотребу.

Скорпіон

Завтра вас чекає дуже приємний день в колі сім'ї. Можливо ви зможете влаштувати свято, вибратися на природу і скупатися на річці. Це саме те, чого ви так давно хотіли і що допоможе вам перезарядитися перед наступним тижнем. Він обіцяє бути напруженим.

Стрілець

22 червня обіцяє бути досить невдалим днем для Стрільців. Краще не виходьте з дому без великої необхідності і не плануйте ніяких важливих справ.

Козеріг

Зірки радять: відпочиньте і розслабтеся, робота не втече, а субота для того і створена, щоб віддаватися відпочинку і всяким приємним розвагам.

Водолій

Говоріть сьогодні всім можливостям "так". Якщо у вас є сумніви, нехай вони відійдуть в сторону.

Риби

Риби, не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться.

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