Гороскоп на 21 жовтня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 21 жовтня 2019 року, по картах Таро. Дівам і Рибам слід берегти себе в цей день і не витрачати сили на непотрібні клопоти, а ось Левам і Овнам необхідно ретельно потрудитися.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

pexels.com

ОВЕН - Туз денаріїв

Останнім часом, ви вже неодноразово переживали періоди пригніченості і безпричинного роздратування. Всі ці тривожні ознаки вказують на те, що нинішній уклад вашого життя вичерпав себе: настав час готувати майбутні зміни. Дочекайтеся зручного моменту і починайте власний бій за своє щастя. Зовсім скоро ви звикнете до нового укладу свого життя і все піде своєю чергою.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка мечів

Коли в розкладі з'являється ця карта, вона означає, що ви повертаєтеся обличчям до Місяця, іншим словом, до джерела своєї інтуїції. У більш загальних термінах, ця карта може означати повернення до витоків, або звернення уваги на приховані або найменш очевидні аспекти.

БЛИЗНЮКИ - Лицар кубків

Останнім часом, ви вже неодноразово переживали періоди пригніченості і безпричинного роздратування. Всі ці тривожні ознаки вказують на те, що нинішній уклад вашого життя вичерпав себе: настав час готувати майбутні зміни.

РАК - Дама жезлів

Не слухайте нікого. Спокійно і послідовно робіть то, що намітили раніше. Не забувайте про своїх довгострокових планах. Ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Прийшов час діятиме і реалізовувати свою мрію, бажати і домагатися. Вам доведеться взяти ініціативу в свої руки, висловити своє перевага, а також виявляти силу волі, йти до мети і розкрити свій потенціал.

Діва - Десятка денаріїв

Ви можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків. Головне пам'ятайте, що ви людина і вам, як і іншим, потрібен час на себе і на власні потреби.

ТЕРЕЗИ - Дама мечів

Всіма шляхами уникайте стресових ситуацій. Ваші внутрішні демони і ангели, які оберігають вас тільки і чекають, щоб поневолити ваш розум. Не шукайте схід власного сонця, а постарайтеся не відправитися в захід. Ви самі відштовхуєте від себе успіх і удачу, хоч і не помічаєте цього.

СКОРПІОН - Вісімка денаріїв

Не думайте про те, що вам все зійде з рук. Там де ваше серце - там ваша скарбниця. Ви відвертаєтеся від проблем, а не вирішуєте їх. Не заважайте собі працювати над помилками і налагоджувати зв'язки з людьми. Будьте впевнені в тому, що вас зможуть зрозуміти. Крім того, ви постійно втрачаєте щось важливе, щось турбує вас. Вловіть цей момент і тоді у вашому житті настане спокій і умиротворення.

СТРІЛЕЦЬ - Шістка кубків

Згадайте про те, що ви відчували, коли були дитиною. Яке у вас найяскравіший спогад? Ви знаєте, що в цей момент відчули себе щасливим. Тоді що заважає вам бути щасливим зараз? Ви самі знаєте відповідь. Позбавтеся від того, що змушує вас сумувати. Відріжте від себе непотрібних людей і спаліть всі мости.

КОЗЕРІГ - Десятка жезлів

Ви не можете уявити собі своє майбутнє і постійно концентріруетесь на минулі невдачі. Припиніть це і тоді у вашому житті з'являться нові фарби. Перестаньте ділити світу на чорне і біле, знайдіть власну палітру і зробіть своє дозвілля.

ВОДОЛІЙ - Трійка жезлів

Прийшов час розлучитися зі своїм минулим. Рух - це життя і вам вистачить сил зрушити з місця. Доля не змогла зламати вас і ви пройшли через всі тяготи і гідно винесли всі страждання. Тепер прийшов час веселитися, радіти і почати нове життя. Вам не загрожує забуття і невдачі, якщо ви зберетеся з думками і знайдете свій істинний шлях.

РИБИ - Туз кубків

Ви намагаєтеся відшукати щастя в простих речах і радіти кожному моменту. Незважаючи на те, що це досить складний шлях - він вірний і вам не слід сходити з нього. Долайте нудьгу і тугу. Перестаньте думати про те, що ні сталося і рухайтеся далі. Щирість - ваша головна зброя проти недоброзичливців. Почувши правду - вони складуть зброю і відступлять поступаючись перемогу вам.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!