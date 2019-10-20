Гороскоп на 21 жовтня 2019: кого чекає розчарування

Гороскоп на 21 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок для багатьох знаків Зодіаку буде насиченим на неприємності день. Так, Овнам слід уважніше ставитися до своїх друзів, а Левам і Дівам добре відпочити і постаратися дати собі можливість розслабитися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Зірки радять Овнам 21 жовтня провести час зі своєю сім'єю. Незважаючи на те, що понеділок буде досить складним для вас - ви зможете знайти рівновагу і зробити все максимально добре.

Телець

Гороскоп на 21 жовтня радить Тельцям дати волю своїм емоціям і почуттям. Говоріть, що думаєте і не думайте про наслідки. Будьте уважні до деталей і реакцій.

Близнюки

21 жовтня Близнюкам потрібно звернути увагу на своє самопочуття. Якщо ви відчуєте втому - відпочиньте, а якщо, навпаки, приплив сил - старанно попрацюйте і тоді отримаєте досить непоганий результат.

Рак

Ракам 21 жовтня варто уважно стежити за знаками, які вам надає Всесвіт. Вони приведуть вас до несподіваних результатів і дадуть вам можливість отримати успіх.

Лев

Левам гороскоп на 21 жовтня 2019 року радить відпочити від роботи. Візьміть вихідний, насолодіться зустріччю з друзями або прогулянкою на самоті. У будь-якому випадку вам необхідне "перезавантаження".

Діва

Гороскоп на 21 жовтня рекомендує Дівам вирішити питання, котрі давно цікавлять їх. Дайте собі можливість подбати про себе і розслабитися. Перестаньте думати про проблеми інших.

Терези

Терези, будьте уважні до деталей 21 жовтня 2019 року. Ви зможете помітити недоброзичливця, який зник серед ваших друзів і "усунути" його зі свого оточення і свого життя.

Скорпіон

Гороскоп на 21 жовтня радить Скорпіонам присвятити цей день веселощів і радощів. Забудьте про роботу і про те, що заважає вам розслабитися. Насолоджуйтеся життям.

Стрілець

Зірки радять Стрільцям 21 жовтня звернути увагу на свій фінансовий стан. Спробуйте зібратися з думками і почати щось нове. Крім того, вас чекає важлива новина.

Козеріг

Гороскоп на 21 жовтня 2019 року рекомендує Козерогам кинути все і відправитися в подорож. Робота, сім'я або проблеми почекають і ви зможете вирішити їх з "чистою" головою.

Водолій

Навколо вас згущуються хмари. Ви на порозі битви за власну гідність і честь. Будьте уважні і не помиліться при виборі соратників. Ваші вороги не дрімають і чекають зручного моменту, щоб напасти на вас.

Риби

Риби, гороскоп на 21 жовтня 2019 року рекомендує вам зважитися на відчайдушний крок, який ви постійно відкладали на потім. Пам'ятайте, все, за що ви були готові померти сьогодні - може втратити будь-який сенс завтра.

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