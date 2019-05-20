Гороскоп на 21 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як упоратися з нервами

Гороскоп на завтра, 21 травня 2019 року, за картами Таро готує нові випробування для всіх знаків Зодіаку. Особливо це стосується Тельців, Дів і Стрільців, які останнім часом можуть не цілком правильно ставитися до певних ситуацій. У цей день не варто себе накручувати і робити поспішні висновки. Краще рішення – тверезо оцінювати те, що відбувається, уникати різких висловлювань і тоді ваші нерви і душевна гармонія будуть у повному порядку.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на сьогодні за картами Таро складено на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

kp.ua

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ОВЕН – Туз Жезлів

Овнам карти Таро обіцяють день, коли відбудеться процес оголення фактів. Це може пролити світло на багато незрозумілих ситуацій, а може і навпаки – заплутати і навіть налякати вас. Однак, ви зможете нарешті отримати відповідь на найважливіше питання, а це дозволить розкласти по поличках свої пріоритети на майбутнє. Гороскоп на вівторок радить представникам цього знаку уважно придивитися до оточуючих, оскільки саме хтось із них дасть вам підказку, як чинити в тій чи іншій ситуації.

ТЕЛЕЦЬ – Верховний Жрець

Гороскоп на сьогодні для Тельців застерігає їх від конфліктів. Не провокуйте своїх близьких, і вже тим більше не сперечайтеся з тими, хто потім може пригадати вам це. М'якість і стриманість – те, від чого вам не варто зараз відмовлятися. Принциповість гарна далеко не у всіх випадках, іноді варто поступитися, щоб отримати більшу винагороду.

БЛИЗНЮКИ – Лицар Мечів

Гороскоп на завтра для Близнюків на увазі самокопання і якусь стурбованість. Причому джерело цього вам досі невідоме. Близнюкам варто бути розсудливими і поблажливими, але при цьому не дозволяти "вішати собі локшину на вуха". Ретельно зважуйте кожне слово, яке готуєтеся сказати, інакше можете стати героєм грандіозної сварки.

РАК – Трійка Мечів

Гороскоп на вівторок за картами Таро для Раків прогнозує емоційний сплеск. Від того, як ви себе налаштуєте, буде залежати те, чи зумієте ви зберегти рівновагу, коли хвиля емоцій (поганих або гарних – не знає ніхто) захоче накрити вас із головою. Просто вірте в свої сили і удача буде на вашому боці.

ЛЕВ – Король Денаріїв

Для Левів може наступити нелегкий період: везіння, яке супроводжувало вам у всіх справах, немов відвернеться від вас. Реалізовувати плани буде не так легко як раніше, але все ж цілком реально. Не варто впадати у відчай, просто запам'ятайте, що іноді для того, щоб досягти своїх цілей, необхідно реально докласти якісь зусилля. Не опускайте руки.

ДІВА – Двійка Денаріїв

Гороскоп на завтра для Дів попереджає їх про можливі конфлікти або непорозуміння з близькими. Ви звикли бачити тільки свою точку зору, а з нею далеко не всі і не завжди згодні. Сприймайте це як належне. І якщо ви неправі – знайдіть у собі сили зізнатися в цьому. І тоді побачите, наскільки легше стало жити.

ТЕРЕЗИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на сьогодні радить Терезам проаналізувати своє життя за останні кілька тижнів і зрозуміти, які помилки ви могли допустити. Визнання проблеми – перший і найважливіший крок до її вирішення, а якщо виправити раніше вчинені помарки, жити стане значно легше. Та й доля обов'язково подякує вам за сміливість.

СКОРПІОН – Трійка Жезлів

Скорпіонам, можливо, доведеться приймати нелегке рішення. Доля кидає вам шанс, можливо, це буде справді унікальна пропозиція. Але не поспішайте рубати всі канати зі "старим життям". У будь-яке нове русло потрібно переходити плавно, а зробивши це грамотно, ви точно не допустите помилок.

СТРІЛЕЦЬ – Світ

Карта Світ у розкладі на вівторок для Стрільців говорить наступне: ви зовсім нещодавно допустили помилку. Вірніше, ви її не можете усвідомити, оскільки вважаєте свої висновки єдино вірними. Можливо, це не зовсім так. Розібравшись, у чому справа ви зможете налагодити свій душевний стан.

КОЗЕРІГ – Диявол

Карта Диявол дуже лякає, але в розкладі на четвер для Козерогів вона набуває виключно позитивного забарвлення. Ймовірно, щось постійно тягнуло вас назад, але ви зуміли побороти "зло" і розірвати замкнене коло. Гороскоп на завтра обіцяє, що далі в житті настане світла смуга, тому наберіться сміливості і почніть втілювати глобальні плани в реальність.

ВОДОЛІЙ – Правосуддя

Настав період, коли за свої проступки потрібно понести відповідальність. Так, це нелегко, але варто змиритися з тим, що такий процес неминучий. Гороскоп на вівторок чітко підказує вам: настав час збирати каміння. Зробіть це гідно.

РИБИ – Шут

У Риб настав період протиріччя. З одного боку ви як ніколи впевнені в тому, що все робите правильно, з іншого ж – ніхто з авторитетного оточення не згоден із вашою думкою. Можливо, раніше ви поводилися так, що люди просто перестали вас сприймати серйозно. Це приверне в життя великі труднощі, спробуйте виправити становище.

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