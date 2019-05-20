Гороскоп на 21 травня 2019: кому загрожує біда

Гороскоп на 21 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку завтра може загрожувати біда. Втім, шанси виплутатися є. Іншому ж краще не вирушати в подорож заради свого ж блага. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Гороскоп на вівторок Pexels

Овен

Не обов'язково говорити всім і кожному те, що ви про них думаєте. У вівторок це може зіграти з вами злий жарт.

Телець

Будьте готові до початку вдалої смуги. Фортуна вже тут і дихає вам у потилицю. Крім того, скоро ви можете укласти дуже вигідну угоду.

Близнюки

Гороскоп на 21 травня каже, що у вівторок Близнюків чекає дуже активний і насичений подіями день. Тільки не витрачайте енергію даремно.

Рак

Останнім часом ви переоцінюєте свої можливості в плані роботи. 21 травня постарайтеся себе трохи розвантажити і виділити час на відпочинок.

Лев

Завтра до вас може постукати минуле - не зачиняйте перед ним двері. Можливо, що воно знову може стати нинішнім.

Діва

Дів гороскоп на 21 травня попереджає: будьте обережні! Здається, у вівторок вам можуть загрожувати вельми великі неприємності. Втім, ви можете вийти сухими з води, якщо збережете ясність розуму.

Терези

Зірки попереджають, краще утримайтеся від поїздок і подорожей у цей день. Вони можуть бути дуже невдалими.

Скорпіон

Скорпіонів чекає вельми цікавий день. Зранку ви постанете перед непростим вибором із двох варіантів. Прислухайтеся до розуму і серця - вони допоможуть вам не помилитися. Якщо вибір буде зроблений вірний, то вівторок вийде дуже насиченим і корисним для вас.

Стрілець

Із самого ранку у Стрільців усе буде йти як по маслу. Вдалий день для ділових і особистих зустрічей.

Козеріг

Для Козерогів сьогодні не дуже вдалий день, щоб приймати важливі рішення. Кардинальні зміни не підуть вам на користь.

Водолій

За вами хтось дуже сильно сумує, але боїться в цьому зізнатися. Проявіть рішучість - зробіть перший крок.

Риби

Зірки пророкують для вас легкий день в плані спілкування з людьми, але непростий для прийняття важливих рішень.

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