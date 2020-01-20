Гороскоп на 21 січня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 21 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Вівторка для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 21 січня каже, що в цей день Овни будуть переповнені кипучою енергією та взагалі виявляться здатні на самі неймовірні подвиги.

Телець

Зірки категорично не рекомендують Тільцям давати у вівторок в борг. Навіть якщо це ваша дуже близька людина. Грошей можете більше не побачити.

Близнюки

У Близнюків 21 січня існує підвищений ризик опинитися в біді. Тому краще не ризикуйте даремно, користуйтеся перевіреним транспортом і не довіряйте малознайомим людям.

Рак

У Раків же цього вівторка висока ймовірність перспективного знайомства. Воно може стосуватися як особистої, так і ділової сфери.

Лев

У Левів 21 січня настає відповідний день для побудови планів і здійснення великих покупок. Якщо ви давно збиралися придбати машину або квартиру, то сміливо призначайте угоду на вівторок.

Діва

Дівам гороскоп на 21 січня обіцяє багато привабливих пропозицій і хороших новин. Всі інші знаки Зодіаку можуть вам тільки позаздрити.

Терези

Прислухайтеся до думки старших родичів. Не варто приймати важливі фінансові рішення самостійно.

Скорпіон

У ваших руках може ламатися техніка, тому по максимуму обмежте контакт з різними приладами.

Стрілець

Не виключені незвичайні знайомства дружнього характеру, ймовірне спілкування з творчими людьми.

Козеріг

Не варто проводити фінансові операції, купувати засоби зв'язку і пересування, техніку і обладнання.

Водолій

Якщо ви Водолій, то 21 січня краще не укладайте угод і не відкривайте нові проекти. У цей день ви будете поганим організатором і натхненником.

Риби

Риби, вас можуть поманити привабливими перспективами і запросити в якийсь ризикований проект. Не ведіться, це може закінчитися провалом.

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