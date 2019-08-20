Гороскоп на 21 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 21 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Завтрашній день для деяких знаків Зодіаку обіцяє бути днем перспектив і виправданого ризику. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Овни на початку тижня можуть відчути себе втомленими і неуважними. Гороскоп на 21 серпня говорить, що народженим під цим знаком Зодиака не світять палкі любовні стосунки.

Телець

Завтра Тельців чекає успіх у фінансовому плані. Всі грошові питання будуть вирішуватися на вашу користь, тому користуйтеся моментом. Крім того, вас можуть чекати певні труднощі на роботі, але ви з ними, як завжди, впораєтеся.

Близнюки

Гороскоп на 21 серпня обіцяє Близнюкам досить невдалий день, який буде відзначений знаками зруйнованих планів. Також постарайтеся утримуватися від усього шкідливого для організму.

Рак

Раків завтра накриє даром переконання, який допоможе їм у вирішенні будь-яких конфліктних ситуацій. Крім того, ви зможете отримати з них немалу вигоду.

Лев

Левам гороскоп на середу пророкує відпочинок. Навіть якщо у вас дуже багато справ, то постарайтеся відкласти їх на потім і хоч трошки приділити часу собі. Це потрібно, та й здоров'я не залізне.

Діва

Дівам гороскоп на 21 серпня рекомендує не витрачати нерви даремно і тримати емоції в узді. Навіть якщо вам хочеться виплеснути ваш поганий настрій на оточуючих, то не піддавайтеся.

Терези

Ваша середа пройде під знаком ілюзій і обману. Особливо сильно це може позначитися на представниках технічних професій. Можливо, вам буде складно ухвалювати спонтанні рішення і діяти без плану.

Скорпіон

У середу у Скорпіонів настає час для рішучих дій. В останні кілька днів ви зарядилися енергією і готові до вирішення важливих питань, які довго накопичувалися у вас у загашнику.

Стрілець

Цей день відкриє перед Стрільцями неймовірні можливості в плані фізичного розвитку. Крім того, ви зможете знайти те, що давно шукали, але не могли знайти через непереборні обставини. 21 серпня зірки встануть в потрібне положення і зможуть висвітлити вам шлях.

Козеріг

Козерогам зірки обіцяють несподіваний успіх і високий відсоток везіння в ситуаціях, які зажадають ризику і рішучості. Не втрачайте ініціативу, сміливо ставайте біля штурвалу.

Водолій

Водоліям, які задумалися про зміни, варто приступити до них уже 21 серпня. Починайте впевнено, хай і з дрібниць. Будьте готові до того, що істотний результат ваших старань буде видно лише через деякий час. При цьому не захоплюйтеся фантазіями і мріями.

Риби

У середу у вас є можливість не тільки перебувати в гармонії з оточуючими вас людьми, але і налагодити взаємини з рідними або близькими після розбіжностей чи конфліктів.

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