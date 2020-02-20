Гороскоп на 21 лютого 2020 року: чого чекати в п'ятницю

Гороскоп на 21 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, якою буде п'ятниця.

Тельцям і Ракам рекомендується звернути увагу на питання взаєморозуміння з оточуючими, а ось Скорпіонів і Стрільців чекає вдале вирішення конфліктної ситуації. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на п'ятницю, 21 лютого.

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Овен

Овнам у п'ятницю, 21 лютого гороскоп радить почати пошуки нових шляхів власного розвитку. Можливо, ви дійшли до певної розвилки і пора починати рухатися в іншому напрямку?

Телець

Гороскоп для Тельців готує представників цього знака до випробувань, але при цьому вони допоможуть вам отримати цінний досвід. Події будуть розвиватися стрімко. Постарайтеся зловити хвилю.

Близнюки

Близнюкам 21 лютого знадобиться вийти із зони комфорту: перед вами з'являться цікаві, але в той же час небезпечні завдання. Впоратися з ними буде нелегко, але при цьому ви встановите для себе нову планку.

Рак

Раки, астрологи радять вам ретельно розпланувати свій бюджет на найближчий час. Не варто робити глобальних покупок, зараз не найсприятливіший період.

Лев

Гороскоп на 21 лютого для Левів говорить про те, що треба подбати про свій відпочинок. Ви багато часу проводите в гонитві за подіями і забуваєте про головне: життя проходить дуже швидко. Цінуйте кожен його момент.

Діва

Гороскоп для Дів попереджає представників цього знака про можливий конфлікт. Чи не падайте духом, на вашому боці – величезна кількість людей. Разом ви зможете подолати всі перешкоди і досягти своєї мети.

Терези

Гороскоп на 21 лютого для Терезів говорить про те, що цього знаку Зодіаку чекає зустріч, яка зможе дати багато корисного в майбутньому. Головне – будьте впевнені в собі.

Скорпіон

Скорпіони зіткнуться зі значними перешкодами на шляху до своєї заповітної мети, але завзятість і тверда віра у свої сили вам допоможуть. Як і підтримка людей, від яких ви цього й не очікували. Надалі все складеться так, як вигідно вам.

Стрілець

Стрільцям варто запастися терпінням і намагатися не реагувати на будь-які подразники ззовні. Не звертайте уваги на тих, хто вас просто провокує, незабаром джерело негативних емоцій зникне сам собою.

Козеріг

Козерогам варто звернути увагу на свій емоційний стан – не потрібно нервувати на порожньому місці, незабаром вас чекає велика удача.

Водолій

Не бійтеся змін, які останнім часом відбуваються у вашому житті. Слід поставитися до них з готовністю і прийняти все, що вам подарує доля.

риби

Гороскоп для Риб каже, що цей знак знайшов якогось духовного покровителя, котрий допоможе вирішити ряд проблем. Однак ваша різкість може порушити цей тонкийй зв'язок. Будьте обережні.

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