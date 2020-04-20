Гороскоп на 21 квітня: що потрібно відпустити Левам, Тельцям і Ракам

Гороскоп на 21 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на вівторок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цього дня ви жадатимете миттєвих результатів в будь-яких справах. Однак сьогодні потрібно уповільнити свій темп і звернути увагу на недоліки в поточних планах, перш ніж рухатися вперед. Те, що ви почнете сьогодні, може нічим і не закінчитися. В цілому це сприятливий час для самоаналізу і роздумів про своє майбутнє.

Овен

Це вдалий час для організації думок, створення ініціатив і приємних спогадів. Ймовірно, сьогодні ви зможете знайти спосіб поліпшити своє фінансове становище, проте серйозні кроки в цьому напрямку краще перенести на завтра.

Телець

Це важливий час для того, щоб подивитися на своє життя і використати інтуїцію для його поліпшення. Не бійтеся відпустити, змінити або почати щось нове. Спілкування з друзями стане особливо цінним сьогодні, оскільки допоможе у всьому розібратися.

Близнюки

Сьогоднішній день підходить для роздумів і вивчення поточних ідей. Спробуйте приділити особливу увагу відновленню сил, розслабленню і спогляданню. Дозвольте собі трохи відпочити і насолодитися приємним спілкуванням друзями або родичами.

Рак

Цього дня потрібно прагнути відпустити те, що більше не потрібно. Не бійтеся рухатися в новому напрямку, дбаючи про своє особисте щастя. Найближчими днями ваші інтереси можуть сильно змінитися, але сьогоднішні спостереження виявляться дуже цінними.

Лев

Сьогодні необхідно приділити особливу увагу роздумам про своє життя. Постарайтеся розібратися в тому, які проєкти, напрямки діяльності або стосунки потрібно змінити. При цьому не бійтеся відпустити те, що більше не приносить задоволення.

Діва

Сьогоднішня енергія сприятлива для того, щоб з'єднатися зі своїми глибокими потребами і бажаннями. Спробуйте уповільнити звичний темп і трохи відпочити. При цьому віддайте перевагу самоаналізу, звільнивши місце для позитивної енергії.

Терези

Це ідеальний час для того, щоб подумати про недавні події і відпустити те, що себе вичерпало. Спробуйте розібратися в своїх думках і поспостерігати за тим, що відбувається навколо. Поводьтеся стримано і готуйтеся до змін найближчими днями.

Скорпіон

Зробіть все можливе, щоб сьогодні розслабитися і поміркувати. Спілкування з друзями може допомогти вам зосередитися на найголовнішому і позбутися деяких проблем, пов'язаних зі здоров'ям, стосунками або роботою.

Стрілець

Прагніть сьогодні до приємних, тихих і безтурботних занять, готуючись до майбутнього напруженого періоду. Цей день корисний для роздумів про дії, пов'язані з відпочинком, здоров'ям, романтикою або сімейним життям.

Козеріг

Сьогодні краще знайти гармонію в поточних справах і заняттях, ніж прагнути до чогось нового. Роздуми про прогрес, досягнутий в родині, зараз особливо доречні. Це гарний день для ідей, пов'язаних з розвитком особистого життя і зміцненням почуттів.

Водолій

Це вдалий час для того, щоб залишити позаду застарілі погляди, шкідливі звички і нецікаві проєкти. З іншого боку, сьогоднішній день не є ідеальним для нових ініціатив. Постарайтеся краще у всьому розібратися, перш ніж щось починати.

Риби

Цей день спонукатиме вас думати, аналізувати і спілкуватися більше, ніж зазвичай. Подивіться на своє життя і відпустіть те, що не приносить задоволення. Також прагніть шукати перспективи, які підвищують позитивну самооцінку.

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