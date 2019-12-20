Гороскоп на 21 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 21 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.
Кому в цей день належить розгрібати життєві завали, а кому краще остерігатися шахраїв? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.
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Овен
Гороскоп на 21 грудня обіцяє в усіх відношеннях приємний день. Ваша наполеглива діяльність на роботі не залишиться непоміченою і призведе до певних результатів.
Телець
У Тельців день пройде під знаком любові і милосердя. Ймовірно, ви можете помиритися з кимось, хто раніше мав для вас значення.
Близнюки
Близнюкам 21 грудня не слід ризикувати даремно і конфліктувати з оточуючими. Це для вас погано закінчиться.
Рак
Раків 21 грудня чекають дуже великі життєві зміни. При цьому зірки вам в суботу явно посміхаються, тому все зміниться на краще.
Лев
У Левів субота здорово підходить для початку чогось нового і цікавого. Ймовірно, ви запустите якийсь проєкт, який може принести вам солідну вигоду.
Діва
У Дів дуже гарний день для вирішення ділових питань. Це робоча субота, тому можете сміливо призначати зустрічі. Краще на першу половину дня, оскільки в другій вас можуть очікувати несподівані сюрпризи.
Терези
Невідповідність бажаного з дійсним може повалити в песимізм. Не рекомендується проводити розрахунки.
Скорпіон
У сфері професійної діяльності імовірний успіх, проте зірки застерігають від прагнення виділитися.
Стрілець
Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. Всі покупки будуть вдалими.
Козеріг
У Козерогів може представитися цікавий шанс переосмислити роль деяких людей у вашому житті. Не хвилюйтеся, це на краще.
Водолій
У Водоліїв 21 грудня пройде під знаком нових знайомств, любові і сімейних турбот.
Риби
Грошових втрат не передбачається, однак, немає місця і для різкого зльоту. Випадкова травма або хвороба може перешкодити планам.
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