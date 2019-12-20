Гороскоп на 21 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 21 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в цей день належить розгрібати життєві завали, а кому краще остерігатися шахраїв? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 21 грудня обіцяє в усіх відношеннях приємний день. Ваша наполеглива діяльність на роботі не залишиться непоміченою і призведе до певних результатів.

Телець

У Тельців день пройде під знаком любові і милосердя. Ймовірно, ви можете помиритися з кимось, хто раніше мав для вас значення.

Близнюки

Близнюкам 21 грудня не слід ризикувати даремно і конфліктувати з оточуючими. Це для вас погано закінчиться.

Рак

Раків 21 грудня чекають дуже великі життєві зміни. При цьому зірки вам в суботу явно посміхаються, тому все зміниться на краще.

Лев

У Левів субота здорово підходить для початку чогось нового і цікавого. Ймовірно, ви запустите якийсь проєкт, який може принести вам солідну вигоду.

Діва

У Дів дуже гарний день для вирішення ділових питань. Це робоча субота, тому можете сміливо призначати зустрічі. Краще на першу половину дня, оскільки в другій вас можуть очікувати несподівані сюрпризи.

Терези

Невідповідність бажаного з дійсним може повалити в песимізм. Не рекомендується проводити розрахунки.

Скорпіон

У сфері професійної діяльності імовірний успіх, проте зірки застерігають від прагнення виділитися.

Стрілець

Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. Всі покупки будуть вдалими.

Козеріг

У Козерогів може представитися цікавий шанс переосмислити роль деяких людей у вашому житті. Не хвилюйтеся, це на краще.

Водолій

У Водоліїв 21 грудня пройде під знаком нових знайомств, любові і сімейних турбот.

Риби

Грошових втрат не передбачається, однак, немає місця і для різкого зльоту. Випадкова травма або хвороба може перешкодити планам.

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