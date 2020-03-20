Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і чого побоюватися Водоліям

Гороскоп на 21 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки і Тельці. А ось Овнів в цей день чекає приємний сюрприз від близької людини.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Шут

Овнів 21 березня чекає багато роботи. Однак карти попереджають, що всі зусилля, докладені в цей день, не залишаться непоміченими і незабаром принесуть свої плоди. У другій половині дня чекає приємний сюрприз.

Телець – Утримання

21 березня карти рекомендують Тельцям приділити увагу фізичним навантаженням, а також своєму здоров'ю. Можете розраховувати на підтримку друзів і близьких сьогодні.

Близнюки – Трійка жезлів

Близнюкам, які знаходяться в парі, в цей день потрібно переглянути свої погляди на стосунки. Карти попереджають, що терпіння вашої другої половинки вже на межі. Не найсприятливіший день для великих покупок.

Рак – Двійка кубків

Раки 21 березня можуть зіткнутися з нерозумінням з боку друзів. Однак не варто хвилюватися з цього приводу. Краще приділіть час відновленню своїх сил.

Лев – Десятка кубків

Леви, прийшов час діяти! Як кажуть карти, всі починання в цей день будуть мати лише хороший результат і позитивно позначаться на вашому фінансовому положенні в майбутньому.

Діва – Двійка денарієв

Останнім часом ви постійно перебуваєте в очікуванні змін. Однак карти не рекомендують приймати поспішних рішень. Кожен свій крок слід добре обмірковувати.

Терези – Туз мечів

21 березня в житті Терезів можуть відбутися кардинальні зміни, які стосуються їхнього особистого життя. І, як кажуть карти, зміни будуть позитивними.

Скорпіон – Палац мечів

Скорпіонам карти радять не піддаватися емоціям і тримати себе в руках. Приділіть увагу улюбленій справі, яка приносить задоволення. Порадуйте себе приємною покупкою.

Стрілець – Правосуддя

Не поспішайте в прийнятті рішень – є ймовірність зробити помилку, яку буде дуже складно виправити. Карти радять уникати конфліктних ситуацій.

Козеріг – Вежа

21 березня Козерогам слід приділити увагу дому й домашнім справам. Можливо, прийшов час нарешті розібрати гардероб або зробити перестановку в квартирі?

Водолій – Дама жезлів

Водолії 21 березня можуть стати жертвами шахраїв, тому карти радять представникам Знака бути зібранними. Увечері можливі несподівані грошові надходження.

Риби – Вісімка кубків

Людина, яка нещодавно з'явилася в житті представників Знака, може незабаром зіграти важливу роль. 21 березня Рибам не варто витрачати свої сили даремно, вам потрібно більше відпочивати.

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