Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і чого побоюватися Водоліям

1.3т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 21 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки і Тельці. А ось Овнів в цей день чекає приємний сюрприз від близької людини.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

freepik.com

Овен – Шут

Овнів 21 березня чекає багато роботи. Однак карти попереджають, що всі зусилля, докладені в цей день, не залишаться непоміченими і незабаром принесуть свої плоди. У другій половині дня чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Телець – Утримання

21 березня карти рекомендують Тельцям приділити увагу фізичним навантаженням, а також своєму здоров'ю. Можете розраховувати на підтримку друзів і близьких сьогодні.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Близнюки – Трійка жезлів

Близнюкам, які знаходяться в парі, в цей день потрібно переглянути свої погляди на стосунки. Карти попереджають, що терпіння вашої другої половинки вже на межі. Не найсприятливіший день для великих покупок.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Рак – Двійка кубків

Раки 21 березня можуть зіткнутися з нерозумінням з боку друзів. Однак не варто хвилюватися з цього приводу. Краще приділіть час відновленню своїх сил.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Лев – Десятка кубків

Леви, прийшов час діяти! Як кажуть карти, всі починання в цей день будуть мати лише хороший результат і позитивно позначаться на вашому фінансовому положенні в майбутньому.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Діва – Двійка денарієв

Останнім часом ви постійно перебуваєте в очікуванні змін. Однак карти не рекомендують приймати поспішних рішень. Кожен свій крок слід добре обмірковувати.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Терези – Туз мечів

21 березня в житті Терезів можуть відбутися кардинальні зміни, які стосуються їхнього особистого життя. І, як кажуть карти, зміни будуть позитивними.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Скорпіон – Палац мечів

Скорпіонам карти радять не піддаватися емоціям і тримати себе в руках. Приділіть увагу улюбленій справі, яка приносить задоволення. Порадуйте себе приємною покупкою.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Стрілець – Правосуддя

Не поспішайте в прийнятті рішень – є ймовірність зробити помилку, яку буде дуже складно виправити. Карти радять уникати конфліктних ситуацій.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Козеріг – Вежа

21 березня Козерогам слід приділити увагу дому й домашнім справам. Можливо, прийшов час нарешті розібрати гардероб або зробити перестановку в квартирі?

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Водолій – Дама жезлів

Водолії 21 березня можуть стати жертвами шахраїв, тому карти радять представникам Знака бути зібранними. Увечері можливі несподівані грошові надходження.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Риби – Вісімка кубків

Людина, яка нещодавно з'явилася в житті представників Знака, може незабаром зіграти важливу роль. 21 березня Рибам не варто витрачати свої сили даремно, вам потрібно більше відпочивати.

Гороскоп на 21 березня за картами Таро: що чекає Тельців і Водоліїв

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
гороскоп 2020 ворожіння Таро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп