Гороскоп на 2020 рік: що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку

На зміну Жовтій Земляній Свині прийде Щур. Астрологи пророкують, що Новий рік-2020 буде для багатьох знаків Зодіаку стартом чогось нового. На людей очікують зміни як в особистому, так і кар'єрному плані.

Однак, не для всіх ці зміни будуть нести позитивний характер. OBOZREVATEL підготував гороскоп на 2020 рік для всіх знаків Зодіаку, який підкаже, хто буде головним щасливчиком року, а кому варто бути максимально обережним.

Фото: astroma.su

Так, на думку астрологів, найбільш везучими знаками Зодіаку у 2020 році будуть Терези та Діви. Представників цього знаку спіткає велика удача в кар'єрному і фінансовому плані. Втім, нічого не вийде без їхніх зусиль. Тому гороскоп на 2020 рік рекомендує людям, народженим під цими знаками Зодіаку, приступати до копіткої роботи без коливань і не чекати, що хтось вручить їм скарб. Скорпіонам же потрібно присвячувати якомога більше часу відпочинку душі й тіла. І не ставити завищених цілей.

Фото: svadba1000.ru

Лузерами року можуть стати Козероги та Овни. Однак це не означає, що для них 2020 буде обов'язково поганим. Просто потрібно не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо плани підуть не так, як вони собі задумали. Якщо представники цих знаків будуть працювати над помилками, то все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж вони очікували.

Фото: ru.freepik.com

Також, як каже гороскоп на наступний рік, нелегкі часи можуть настати і для Раків та Риб. Перші ж будуть створювати собі безглузді проблеми на роботі, які спричинять конфлікти з керівництвом або колегами. І закінчаться вони не на користь Раків. А Риби у свою чергу можуть зіткнутися з труднощами виключно через свою зарозумілість і гординю. Будьте обережні та придивляйтеся до людей, інакше неправильне сприйняття може зіграти з вами злий жарт.

Фото: cdn.prod-carehubs.net

Зосередитися на своєму здоров'ї гороскоп на 2020 рік рекомендує Левам, Близнюкам і Водоліям. Особливо пильними варто бути тим, хто має хронічні захворювання. В першу чергу зірки радять остерігатися стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття. Також варто стежити за режимом харчування і відмовитися від алкоголю.

Фото: employmentlawhandbook.com

Тельцям і Стрільцям, у свою чергу, зірки обіцяють великі успіхи на особистому фронті. Якщо ви ще не встигли відшукати свою другу половинку, у 2020 вас може спіткати зустріч з людиною, яка додасть родзинку в життя. Зірки радять при розмові з нею бути собою і демонструвати подяку за те, що маєте. Якщо ж будете скаржитися на все, то можете відштовхнути від себе потенційну кохану людину. А для тих, хто вже має відношення, зірки пророкують початок нового етапу. Можливо, ви нарешті створите повноцінну сім'ю.

Фото: cftetonvalley.org

Раніше OBOZREVATEL розповів, які знаки Зодіаку є найбільш схильними до зрад і не можуть без того, щоб не "ходити наліво". Також назвав три пари по знаках Зодіаку, яким буде важко створити міцну сім'ю і жити під одним дахом.

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