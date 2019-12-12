Гороскоп на 2020 рік по картах Таро: ключі і двері

Гороскоп на 2020 рік по картах Таро обіцяє активність Терезам, кар'єрний ріст Дівам, "м'яку силу" Близнюкам і достаток Водоліям.

OBOZREVATEL склав прогноз для кожного знака Зодіаку, використовуючи 2 колоди Таро: "Універсальний ключ" та "78 Дверей". Перша карта вказує на головну подію або основну тональність року, друга відповідає на запитання, чи знайдеться "ключ", щоб відкрити "двері" до своєї мрії.

Овен

Повішений, Лицар Мечів

На карті "Повішений" зображений живий і здоровий чоловік, який перебуває в стані медитації. Він вибрав цю незручну позу, щоб поглянути на світ під новим кутом зору і помітити те, що досі залишалося поза увагою. Карта символізує споглядальність, спостереження за тим, що відбувається з боку, а також радить дозволити подіям відбуватися без вашого втручання – плисти за течією. Друга карта фактично говорить про те ж саме. Потужний кентавр намагається зламати масивні двері, але Таро натякають на те, що в зачинені двері не слід ломитися. Якщо на шляху до мети виникнуть перешкоди, просто змініть мету.

Повішений, Лицар Мечів

Телець

Король Пентаклів, Дев'ятка Жезлів

Схоже, що наступного року на вас чекає матеріальний і фінансовий успіх. Перш за все, завдяки власними зусиллям. Король Денаріїв – класична грошова карта. Вона символізує підприємця або просто людину, яка вміє ставити і досягати конкретних відчутних цілей. Цей Король також говорить про те, що у вас буде достатньо сил і засобів, щоб здійснити задумане. Друга карта начебто підтверджує ту ж саму ідею. На ній зображений глава сімейства, який завершує будівництво будинку – несе туди вхідні двері. На порозі його чекають щасливі дружина і дитина. Обидві карти надзвичайно позитивні, але рік буде дуже активним. Сидіти склавши руки вам не доведеться.

Король Пентаклів, Дев'ятка Жезлів

Близнюки

Сила, Шут

Вам випали дві дуже цікаві карти. На першій з них, "Силі", зображена жінка, яка приборкує хижака з неймовірною легкістю. Карта говорить про те, що для досягнення мети не слід докладати фізичних зусиль. Сила м'язів тут не допоможе. Секрет сили – в м'якості, як це не парадоксально. Будьте відкриті світу, приймайте все і всіх такими, якими вони є, йдіть назустріч новому, і світ відкриється перед вами у відповідь. Друга карта, "Шут" дає ту ж пораду: вирушайте в дорогу, в Новий рік залишивши позаду вантаж колишнього негативного досвіду. Слово-ключ цього прогнозу – легкість. Легше сприймайте життя, радійте кожному дню і діліться цією радістю з оточуючими.

Новини Рецепт казково смачного салату на Новий рік 2020

Сила, Шут

Рак

Верховний Жрець, Десятка Мечів

Ці дві карти несуть дуже важливий посил. Верховний Жрець, або Папа, символізує духовну владу. Він править там, де логіка і аналіз мало цінуються, де надії покладаються не на раціональні висновки, а на таку ірраціональну річ, як віра. Жрець запрошує прийняти той факт, що розум не в змозі осягнути дуже багатьох речей, і що наше внутрішнє "я" набагато більш поінформоване про початкову Істину, ніж ми підозрюємо. На другій карті зображено сеанс голкотерапії і, як не дивно, її сенс перегукується зі змістом першої карти. "Колюще-ріжучі" предмети в Таро символізують розум. Відповідно, ми спостерігаємо, як людина страждає від... розуму. Посил карти такий: не дозволяйте розуму вбивати вашу душу, перетворювати вас на робота. Не обожнюйте інтелект і частіше прислухайтеся до підказок душі.

Верховний Жрець, Десятка Мечів

Лев

П'ятірка Жезлів, Місяць

Судячи з першої карті, рік обіцяє бути дуже активним. На ній зображена сцена протистояння – чи то спортивного,чи то військового. Тут ми бачимо дві протиборчі команди, і ніхто не може сказати, хто здобуде перемогу. Це символ суперництва, але одночасно і зростання – професійного та особистісного, - до якого веде будь-яка конкуренція. Вам можуть наступати на п'яти, але так ви швидше будете рухатися вперед, до своєї мети. Друга карта, навпаки, абсолютно позбавлена динаміки. Вона запрошує зануритися в свій внутрішній світ і там знайти всі відповіді. Таким чином, необхідно розумно чергувати активність і пасивність. Ця карта також може вказувати на зачаття дитини – про це говорить фігура вагітної жінки на задньому плані.

П'ятірка Жезлів, Місяць

Діва

Імператор, Десятка Жезлів

"Імператор" символізує земну владу, тобто керівника або авторитетну особу. Карта обіцяє суттєве підвищення вашого статусу, місця в суспільстві. Можливо просування по кар'єрних сходах і призначення на керівну посаду. Може йтися і про моральну перевагу, яка буде визнана всіма оточуючими. Вас будуть цінувати і поважати. Але ця нова ступінь відповідальності може трохи стомлювати і в гіршому варіанті навіть бути причиною стресу. Про це говорить друга карта. У спробі донести свою позицію до людей ви можете зіткнутися з ситуацією, коли вас просто перестануть чути. Порада Таро: "Не кидайте бісер перед свинями". Взаємодійте тільки з тими, хто готовий взаємодіяти, говоріть тим, хто готовий слухати.

Імператор, Десятка Жезлів

Терези

Колісниця, Король Жезлів

"Колісниця" - карта, яка, перш за все, символізує рух, тому рік буде дуже активним. Але крім цього, карта говорить про відповідальну місію, яку вам можуть доручити, про авторитет і лідерської позиції. Ваші таланти, нарешті, помітять і оцінять, вашій думці будуть довіряти, до слів прислухатися. Головне – вірити в свої сили і не боятися відповідальності. Друга карта також символізує людину дії. Це професіонал своєї справи, заповзятливий і працелюбний. Той, хто знає, як досягти мети. Таким чином, ключові слова року – активність і авторитет.

Колісниця, Король Жезлів

Скорпіон

Двійка Кубків, Верховна Жриця

Вам випали прекрасні карти! І кажуть вони, перш за все, про прекрасні, але ірраціональні речі. На першій карті зображена закохана пара. Вони ніби створені одне для одного. Не в силах відірвати очі від коханої людини, кожен з них намагається поділитися тим, що має. Вони простягають один одному кубки з вином, символом великого почуття. Над ними витає Кадуцей, що символізує душу дитини, яка може бути народжена від цієї великої любові. Таким чином, Таро обіцяють вам щастя в особистому житті. Можливе укладання шлюбу з людиною, призначеною долею. На другій карті зображена ворожка, але значення її абсолютно позитивне. Вона говорить про те, що в цьому році при прийнятті рішень слід керуватися інтуїцією, а не розумом. Саме вона підкаже правильну відповідь. Додаткове значення карти – духовна практика, практика ворожіння або віщування на Таро.

Двійка Кубків, Верховна Жриця

Стрілець

Король Мечів, Імператриця

Вам випали дві карти, які, на перший погляд, мають абсолютно протилежний зміст. Але саме в їхньому балансі і полягає головний секрет успіху. Король Мечів – символ людини, яка успішно вирішує всі завдання, використовуючи блискучий розум. Він буквально "розрубує" кожну задачу, не докладаючи особливих зусиль. Імператриця, навпаки, символізує щедрість природи у всіх її проявах, турботу матері про дітей і безкорисливе служіння тим, хто її потребує. Таким чином, Таро радять використовувати раціональний підхід, коли він необхідний, але при цьому не забувати насолоджуватися життям як таким, адже кожна його мить неповторна! І бути щедрими – в буквальному і переносному сенсі, - як щедра до людини Мати-Природа.

Король Мечів, Імператриця

Козеріг

Шістка Пентаклів, Вежа

Це дуже цікаве поєднання карт. Перша – символ допомоги, яку можуть надати вам або яку ви будете надавати комусь. Фактично головний герой – символ сучасного волонтера, готового прийти і допомагати там, де потребують його допомоги, не вимагаючи нічого натомість. На практиці карта може означати кредит, позику чи подарунок в обмін просто на "дякую". Друга карта символізує стрімкі зміни, до яких людина, як правило, не готова. Вона також може вказувати на необхідність розлучитися з чимось старим і віджилим, що заважає рухатися вперед. Перегляньте свої погляди, звільніть будинок від речей, якими не користувалися роками, відмовтеся від людей в оточенні, які постійно демотивують вас, і нова світла смуга життя не забариться.

Шістка Пентаклів, Вежа

Водолій

Четвірка Пентаклів, Страшний Суд

Ця пара карт фактично несе справжній християнський посил! Перша символізує скопідома. Цей багатий пан міцно тримає свої заощадження. Про те, щоб поділитися ними з кимось або навіть витратити на самого себе, мова не йде. Все в скарбничку, в скриню, в засіки, про запас. Зрозуміло, тринькати заощадження недобре, і в накопичуванні і економії немає нічого поганого. Але всьому є межа. Друга карта зображує сцену останнього Суду. Грішники (в тому числі скнари) падають в геєну вогненну і згоряють у ній. Але прогноз на рік зовсім не поганий. Таро обіцяють вам матеріальне процвітання і радять легше ставитися до своїх капіталів. Дозвольте собі іноді витрачати кошти на те, що приносить радість не стільки гаманцю, скільки душі.

Четвірка Пентаклів, Страшний Суд

Риби

Туз Мечів, Сімка Пентаклів

"Роби, що повинен, і будь що буде". Поєднання цих двох карт несе саме такий посил. Перша з них символізує вольове рішення, активну дію і вирішення проблеми, яку раніше не вдавалося вирішити. Це символ разрубания гордієвого вузла, коли досягається головна мета, а супутні втрати в розрахунок не беруться. Друга карта – про очікування результату. На ній зображена жінка, яка випускає поштового голуба з важливим посланням. Вона знає, що відповідь прийде нескоро, але вона готова чекати стільки, скільки буде потрібно. Таким чином, послання Таро на 2020 рік для вас таке: дійте сміливо, не озираючись на думку оточуючих. А потім, вчинивши дію, дайте подіям йти поволі. А посіяне вами "зерно" принесе щедрий "врожай".

Туз Мечів, Сімка Пентаклів

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!