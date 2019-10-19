Гороскоп на 20 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 20 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Зірки радять Овнам 20 жовтня бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Телець

Тельці, приділіть трохи часу рідним і друзями 20 жовтня. Зателефонуйте першими і налагодьте контакт з людиною, яку почали втрачати. Доля сприятиме вам у таких справах.

Близнюки

Близнюки, на вас чекає 20 жовтня монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Рак

Ракам 20 жовтня варто бути відкритими до несподіванок. Є велика ймовірність, що трапиться подія, яка стане доленосною і зможе змінити ваше життя назавжди.

Лев

Зірки говорять, що Левів 20 жовтня можуть засипати порадами про те, як вести справи і жити. Не беріть собі до голови вказівки інших людей. Ви самі можете визначити, що для вас добре, а що — погано.

Діва

Діви, відпочиньте 20 жовтня. Якщо є можливість — відключіть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Терези

Зірки говорять, що на Терезів 20 жовтня очікують на роботі приємні новини. Це може бути пов'язано як і з їхньою зарплатою, так і з підвищенням. Тому не втрачайте ініціативності і спробуйте отримувати нові знання.

Скорпіон

Гороскоп на 20 жовтня радить Скорпіонам намагатися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї або на роботі. Якщо у вас виникають непорозуміння — намагайтеся вирішувати їх відразу.

Стрілець

Зірки радять Стрільцям 20 жовтня звернути увагу на зовнішній вигляд. Якщо ви залишитеся задоволені собою, то зумієте зачарувати об'єкт своїх таємних зітхань.

Козеріг

Гороскоп на 20 жовтня рекомендує Козерогам кинути всі сили та енергію на творчі проєкти. Зайнявшись роботою, ви позбудетесь зайвих роздумів.

Водолій

Пристрасті в цей день можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Водолії не змогли б пережити 20 жовтня, якщо добре постараються.

Риби

Риби, щоб неділя стала вдалою, після пробудження знайдіть кілька хвилин на себе і в спокої уявіть майбутній день: спокійний, наповнений радістю і комфортом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!