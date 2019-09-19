Гороскоп на 20 вересня 2019 по картах Таро: кого чекає біда

Гороскоп на 20 вересня 2019 року, по картах Таро.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Десятка кубків

У Овнів буде причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви до цих пір відчували себе обмеженим, залежним від когось чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього.

РАК - Двійка кубків

День пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним нову весну вашої любові.

ЛЕВ - Паж жезлів

Паж оголошує про новий починанні в якій-небудь справі або проекті. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

ДІВА - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Вам належить жаркий день. Або ваш бурхливий темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум з дрібниці, ви можете дати волю своїм почуттям і раз в житті діяти за велінням серця.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Стрільці сповнені рішучості виграти, тому нагадуєте собі про обережність, хоча насправді вам просто бракує сил і вміння виграти. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якої не варто. І тут не важливо, чи йде мова про змагання з конкурентами, про протиборстві двох думок або про психологічний змаганні (конфлікті) з близькою людиною: ви повинні відразу взяти бика за роги і довести, що ви як і раніше на висоті.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю.Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви його любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

РИБИ - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

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