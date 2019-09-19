Гороскоп на 20 вересня 2019: кого чекає важка п'ятниця

Гороскоп на 20 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в п'ятницю буде сильно щастити, а кому краще підготуватися до важкого дня? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на завтра.

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Овен

У п'ятницю для Овнів настає той самий момент, коли вони повинні починати діяти. Весь останній тиждень ви відкладали щось важливе, але в останній робочий день ви повинні вирішити накопичені проблеми. Наступний сприятливий момент настане не скоро.

Телець

Тельцям гороскоп на 20 вересня обіцяє приємну звістку або ж несподіваний фінансовий бонус. Можливо, вам просто віддадуть давно взятий борг.

Близнюки

Близнюкам в цю п'ятницю краще приготуватися до досить важкого дня, оскільки фортуна буде не на їхньому боці. Втім, удача віддасть вам за це боржок вже на вихідних.

Рак

Ракам гороскоп на п'ятницю обіцяє якесь непросте і важливе випробування. Можливо вас чекає співбесіда? Або, може, бути ви здаєте на права? Не хвилюйтеся так, прогноз на день дуже сприятливий. Так що все повинно скластися успішно.

Лев

Ця п'ятниця обіцяє вийти для Львів не найпростішою. Можливо, вам не варто призначати важливих зустрічей і підписувати якісь важливі документи, якщо не хочете потім зіткнутися з неприємностями. До речі, у вас прекрасний прогноз на вихідні. Вони повинні вийти чарівними.

Діва

Гороскоп на 20 вересня для Дів залежить від того, в якій половині дня ви народилися. Ранковим пташкам завтра буде досить важко. Здається, енергія під кінець тижня вас залишає. Але залишилося потерпіти зовсім трохи. А ось вечірньому люду в п'ятницю все буде сходити з рук. Скористайтеся цим.

Терези

Останній робочий день цього тижня у Терезів вийде дуже метушливим. На вас раптом навалиться багато справ, які потрібно буде вирішити. Втім, при правильній розстановці пріоритетів ви з усім впораєтеся і плавно вкотитеся у вихідні.

Скорпіон

П'ятниця обіцяє Скорпіонам довгоочікуване умиротворення. Ви важко працювали весь тиждень і тепер можете пожинати плоди.

Стрілець

Стрільців же гороскоп на 20 вересня попереджає про обережність. Можливо десь поруч з вами зачаївся недоброзичливець, який готує вам помста.

Козеріг

У п'ятницю Козерогів весь день буде оточувати особлива атмосфера, від якої у вас буде крутитися голова і не залишати щастя.

Водолій

Водоліям гороскоп загрожує якимось несподіваним потрясінням, яке може сильно ускладнити вашу найближчу життя.

Риби

Рибам в п'ятницю буде везти. До того ж їх чекає дуже легкий день, який плавно перетече в вихідні. Насолоджуйтесь.

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