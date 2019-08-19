Гороскоп на 20 серпня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 20 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Вівторок для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 20 серпня не варто витрачати багато сил і енергії на виконання рутинних завдань. Зірки радять: присвятіть день творчості, спрямованій на кар'єрне зростання.

Телець

Гороскоп на 20 серпня рекомендує Тельцям позбутися звички все драматизувати. Якщо у вас не виходить щось у роботі або в особистому житті — це не означає, що ви невдаха. Просто потрібно трохи почекати, і все налагодиться.

Близнюки

20 серпня Близнюкам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити велику суму.

Рак

Гороскоп на 20 серпня говорить Ракам: незакінчені справи — не привід, щоб затримуватися в офісі до пізнього вечора. Постарайтеся не відволікатися протягом дня і завершити якомога більше завдань.

Лев

20 серпня Леви можуть бути спокійними — цей день буде дуже вдалим, тому їм потрібно більше часу приділити саме плануванню. Постарайтеся уникнути дискусій і розмов на погані теми, адже вас буде дуже легко розлютити.

Діва

Діви, не варто сподіватися на ініціативність людини, яка вам подобається, тому як складуться справи — залежить тільки від вас. Будьте романтичними й уважними і вже зовсім скоро почуття накриють вас із головою.

Терези

Зірки нагадують Терезам: минуле варто пам'ятати лише для того, щоб вчитися на своїх помилках. У всіх інших випадках варто жити сьогоденням. Візьміться втілювати цю істину в життя вже 20 серпня.

Скорпіон

Скорпіони, відпустіть ситуацію, дайте справам у житті йти природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішими ви станете.

Стрілець

Гороскоп на 20 серпня рекомендує Стрільцям достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Козеріг

Козероги, на вас 20 серпня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Водолій

Гороскоп на 20 серпня радить Водоліям взяти себе нарешті в руки. Зірки закликають припинити сумувати! Через поганий настрій все буде валитися з рук.

Риби

На роботі у Риб 20 серпня все піде за налагодженою схемою — особливих неприємностей або великих сюрпризів чекати не варто. Взаємини з колегами і начальством протікатимуть у дружелюбному руслі, якщо ж звісно з вашого боку немає грішків за душею.

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