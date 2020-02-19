Гороскоп на 20 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Четвер принесе багатьом знакам Зодіаку пригоди і несподівані новини. Дівам краще відпочити і насолодитися днем, а ось Рибам і Ракам приділити увагу своїй сім'ї. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Овни, постарайтеся ретельно попрацювати. Вам вдасться укласти вигідні угоди, якщо ви звернете увагу на всі деталі і аспекти.

Телець

Тельці, забудьте про те, що у вас щось може не вийти. Ви впораєтеся з усім, якщо будете вірити в себе.

Близнюки

Гороскоп на 20 лютого говорить, що Близнюкам варто звернути увагу на стан свого здоров'я. Якщо вас щось турбує - зверніться до фахівців.

Рак

20 лютого Ракам варто задуматися над своєю поведінкою. Спробуйте почати щось нове або поверніться до хобі, яке ви закинули через брак часу.

Лев

Гороскоп на 20 лютого для Левів радить цьому знаку Зодіаку провести час з друзями або близькими людьми.

Діва

Діви, не займайтеся роботою в той день. Відпочивайте і займайтеся своїми справами. Крім того, цей день буде ідеальним для творчості.

Терези

Терези, не бійтеся висловлювати свої думки та ідеї. Вам слід звернути увагу на своїх колег і не бійтеся того, що вас розкритикують.

Скорпіон

Скорпіони, відкладіть всі справи і відпочивайте. Будьте уважні до деталей і постарайтеся виспатися.

Стрілець

Для Стрільців 20 лютого буде хорошим днем для одкровень і душевних розмов. Не бійтеся нічого - у вас все обов'язково вийде.

Козеріг

Зірки говорять Козерогам спробувати зробити щось нове. Спробуйте не реагувати на критику і негатив в свою адресу, а керуйтеся тільки власними переконаннями.

Водолій

Водолії, не бійтеся нічого і сміливо рухайтеся вперед. Перед вами складний вибір, але його варто зробити незважаючи ні на що.

Риби

Рибам слід звернути увагу на свою сім'ю. Проведіть час вдома або сходіть кудись всі разом.

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