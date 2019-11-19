Гороскоп на 20 листопада 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 20 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.
Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.
Фото: cosmopolitan.co.za
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Овен
Овни, 20 листопада зірки радять уникати гучних компаній і провести час наодинці з собою. Вам необхідні спокій і тиша, щоб розставити пріоритети й визначитися, куди рухатися в житті далі.
Телець
Гороскоп на 20 листопада говорить, що у Тельців покращиться фінансове становище. Можете розщедритися на те, про що ви давно мріяли, незабаром витрати компенсуються.
Близнюки
20 листопада Близнюкам буде важко налаштуватися на роботу — чи то через втому, чи то просто настрій буде не для праці. Однак зробити це все ж варто, тому що зараз поганий час для ліні.
Рак
20 листопада обставини будуть складатися якнайкраще для Раків — і особисті, і ділові партнери будуть проявляти розуміння і не перешкоджати їм втілювати задумане.
Лев
Гороскоп на 20 листопада обіцяє Левам, що вони зовсім скоро закохаються. І навіть якщо це буде швидкоплинний роман, він подарує представникам цього знаку масу вражень і романтики.
Діва
У Дів 20 листопада буде повно енергії, особливо ближче до вечора. Використовуйте свій запал, щоб зав'язати нові стосунки — романтичні або дружні. У розмовах поважайте свою думку і не втрачайте її, щоб сподобатися співрозмовнику.
Терези
Зірки радять Терезам у другій половині дня потурбуватися про те, щоб виділити трохи часу для себе. Якщо втома після роботи дасть про себе знати, спробуйте освіжитися в басейні або на тривалій прогулянці.
Скорпіон
20 листопада Скорпіони будуть дуже комунікабельними. Втім, будьте обачні, коли будете розповідати невеликі таємниці та факти про друзів або колег. Вас можуть звинуватити в наклепі.
Стрілець
Стрільці, досить себе мучити! Дайте справам у житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.
Козеріг
Гороскоп на 20 листопада обіцяє Козерогам день, наповнений приємними зустрічами і новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять життя представників цього знака в кращу сторону.
Водолій
20 листопада Водоліям необхідно налаштуватися на активну діяльність. На них чекає багато проблем. Імовірно, що до кінця дня вони відчують втому і роздратування.
Риби
Риби, 20 листопада вам варто ризикувати в якійсь справі по бізнесу. Адже зірки говорять, що ризик буде виправданий і все вийде.
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