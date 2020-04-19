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Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

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Гороскоп на 20 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Рибам в цей день потрібно бути обережними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Фото: financialfitnessleader.com

Овен – Сонце

Овни, будьте 20 квітня рішучими й успіх вам неодмінно гарантований. Пам'ятайте, ви можете зробити все – головне бажання.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Телець – Четвірка Жезлів

Несподівана ситуація може вибити Тельців зі звичного ритму – зберігайте спокій, все владнається. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Близнюки – Вежа

20 квітня Близнюкам краще не розслаблятися. Налаштуйтеся на активну роботу. Ви можете відкрити в собі невідомі раніше таланти або якісь особливі захоплення.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

РакПравосуддя

Ракам 20 квітня варто уникати участі в закулісних інтригах. Карти Таро радять не втручатися в не дуже етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

ЛевКолесо Фортуни

Леви, 20 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Діва – Дама Денаріїв

20 квітня карти Таро нагадають Дівам: людина, за якою ви сумуєте, теж думає про вас. Вона незабаром з'явиться у вашому житті та переверне його з ніг на голову. Ви будете дуже щасливі.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Терези – Закохані

У Терезів 20 квітня нарешті з'явиться особисте життя. В цей день вам можуть зізнатися в коханні та зробити подарунок. Після цього відбудеться розмова, з якої ви дізнаєтеся, які плани будує партнер щодо ваших стосунків.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Скорпіон – Паж Кубків

Пристрасті 20 квітня можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Скорпіони не змогли б пережити в цей день, якщо добре постараються.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Стрілець – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро каже Стрільцям, що на них чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Козеріг – Двійка Денаріїв

Козероги, не бійтеся втрачати – натомість прийде щось краще та цінніше, потрібно тільки трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проєкти або людей.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Водолій – Зірка

Водоліям варто проявляти активність і працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення доходів і професійної реалізації.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Риби – Лицар Мечів

20 квітня Рибам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
ворожіння Таро гороскоп 2020
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