Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Гороскоп на 20 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Рибам в цей день потрібно бути обережними з грошима.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
Фото: financialfitnessleader.com
Овен – Сонце
Овни, будьте 20 квітня рішучими й успіх вам неодмінно гарантований. Пам'ятайте, ви можете зробити все – головне бажання.
Телець – Четвірка Жезлів
Несподівана ситуація може вибити Тельців зі звичного ритму – зберігайте спокій, все владнається. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися.
Близнюки – Вежа
20 квітня Близнюкам краще не розслаблятися. Налаштуйтеся на активну роботу. Ви можете відкрити в собі невідомі раніше таланти або якісь особливі захоплення.
Рак – Правосуддя
Ракам 20 квітня варто уникати участі в закулісних інтригах. Карти Таро радять не втручатися в не дуже етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.
Лев – Колесо Фортуни
Леви, 20 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.
Діва – Дама Денаріїв
20 квітня карти Таро нагадають Дівам: людина, за якою ви сумуєте, теж думає про вас. Вона незабаром з'явиться у вашому житті та переверне його з ніг на голову. Ви будете дуже щасливі.
Терези – Закохані
У Терезів 20 квітня нарешті з'явиться особисте життя. В цей день вам можуть зізнатися в коханні та зробити подарунок. Після цього відбудеться розмова, з якої ви дізнаєтеся, які плани будує партнер щодо ваших стосунків.
Скорпіон – Паж Кубків
Пристрасті 20 квітня можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Скорпіони не змогли б пережити в цей день, якщо добре постараються.
Стрілець – Верховна Жриця
Ворожіння на картах Таро каже Стрільцям, що на них чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.
Козеріг – Двійка Денаріїв
Козероги, не бійтеся втрачати – натомість прийде щось краще та цінніше, потрібно тільки трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проєкти або людей.
Водолій – Зірка
Водоліям варто проявляти активність і працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення доходів і професійної реалізації.
Риби – Лицар Мечів
20 квітня Рибам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".