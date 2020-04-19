Гороскоп на 20 квітня за картами Таро: на кого чекають фінансові втрати

Гороскоп на 20 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Рибам в цей день потрібно бути обережними з грошима.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: financialfitnessleader.com

Овен – Сонце

Овни, будьте 20 квітня рішучими й успіх вам неодмінно гарантований. Пам'ятайте, ви можете зробити все – головне бажання.

Телець – Четвірка Жезлів

Несподівана ситуація може вибити Тельців зі звичного ритму – зберігайте спокій, все владнається. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися.

Близнюки – Вежа

20 квітня Близнюкам краще не розслаблятися. Налаштуйтеся на активну роботу. Ви можете відкрити в собі невідомі раніше таланти або якісь особливі захоплення.

Рак – Правосуддя

Ракам 20 квітня варто уникати участі в закулісних інтригах. Карти Таро радять не втручатися в не дуже етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

Лев – Колесо Фортуни

Леви, 20 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.

Діва – Дама Денаріїв

20 квітня карти Таро нагадають Дівам: людина, за якою ви сумуєте, теж думає про вас. Вона незабаром з'явиться у вашому житті та переверне його з ніг на голову. Ви будете дуже щасливі.

Терези – Закохані

У Терезів 20 квітня нарешті з'явиться особисте життя. В цей день вам можуть зізнатися в коханні та зробити подарунок. Після цього відбудеться розмова, з якої ви дізнаєтеся, які плани будує партнер щодо ваших стосунків.

Скорпіон – Паж Кубків

Пристрасті 20 квітня можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Скорпіони не змогли б пережити в цей день, якщо добре постараються.

Стрілець – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро каже Стрільцям, що на них чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Козеріг – Двійка Денаріїв

Козероги, не бійтеся втрачати – натомість прийде щось краще та цінніше, потрібно тільки трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проєкти або людей.

Водолій – Зірка

Водоліям варто проявляти активність і працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення доходів і професійної реалізації.

Риби – Лицар Мечів

20 квітня Рибам варто бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!