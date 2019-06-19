Гороскоп на 20 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кого чекають невдачі

Гороскоп на завтра 20 червня 2019 року, по картах Таро пророкує складний, неоднозначний і одночасно непередбачуваний день практично для всіх знаків Зодіаку. Декому прогноз астрологів обіцяє повну зміну напрямку руху, інші ж ризикують потрапити в немилість близьких.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

рrimetytut.ru

Читайте також любовний гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

ОВЕН – Маг

Гороскоп на сьогодні обіцяє Овнам нервовий, але в той же час продуктивний день. Так, вам доведеться багато працювати, а для виконання деяких завдань потрібно буде буквально переступити через самого себе. Але в той же час це стане показником для тих людей, чия оцінка вам вкрай важлива. Головне – не опускайте руки і будьте максимально впевненими в своїх силах.

ТЕЛЕЦЬ – Король Жезлів

Тельці 20 червня нарешті зрозуміють, що означає фраза "віра в себе". Практично весь день вас буде супроводжувати почуття, як ніби хтось подарував вам крила. Але астрологи радять все ж не втрачати землю під ногами – якщо злетіти дуже високо, то потім буде боляче падати. Будьте максимально обережними.

БЛИЗНЮКИ – Дев'ятка Кубків

Гороскоп на четвер для Близнюків пророкує їм день морального полегшення. Раніше у вашому житті сталося щось малоприємне. Ця подія могла добряче підкосити ваш бойовий дух, однак, на щастя, це було тимчасово. Тепер же життя налагоджується і попереду вас чекають круті перспективи. Головне – не замикайтеся в собі.

РАК – П'ять Жезлів

Раки у четвер, 20 червня зіткнуться з важливим вибором. При чому обидві його сторони будуть досить привабливими, але лише один напрямок здатний вас привести до мети всього життя. Пам'ятайте, що у вас є підтримка, і якщо ви потребуєте доброго слова – не соромтеся відкрито заявити про це.

ЛЕВ – Туз Денаріїв

Гороскоп для Левів на завтра радить звернути увагу на свій внутрішній стан. Так, вам варто трохи попрацювати, щоб повернути душевний баланс, який ви із загадкових причин абсолютно нещодавно втратили. Насправді причиною цього є самонавіювання, яким ви останнім часом зайнялися дуже активно. Не варто накручувати себе через дрібниці, адже все в житті йде своєю чергою.

ДІВА – Імператриця

Гороскоп на сьогодні для Дів каже про отримання нового "головного болю", який виникне через вашу помилку. Ймовірно, ви занадто легковажно ставитеся до того, про що говорите оточуючим. Можливо, ви когось необачно образили або навіть зачепили за живе. Постарайтеся зрозуміти, що не так і якомога швидше виправити помилку.

ТЕРЕЗИ – Шістка Жезлів

Гороскоп по картах Таро на 20 червня 2019 стверджує, що сьогодні вас чекає гучна перемога. Вам випала карта успіху і тріумфу, а це значить, що всі раніше прикладені зусилля не пройшли даром. Однак не варто тиснути на гальмо і припиняти напружуватися для досягнення своєї заповітної мети. Інакше удача блискавично вислизне від вас.

СТРІЛЕЦЬ – Дама Кубків

Гороскоп по картах Таро обіцяє для Стрільців раптовий стрес, який, незважаючи на початкові неприємні відчуття, допоможе вам як слід підбадьоритися і "прийти в себе". Друга половина червня часто буває напруженою і не завжди все проходить гладко, але всесвіт до вас прихильна, тому сподівайтеся на її допомогу – той хто щиро вірить завжди отримує бажане.

КОЗЕРІГ – Лицар Мечів

Козероги в червні часто стикалися з різними труднощами: особистими, фінансовими і в діловій сфері. Однак складний період потихеньку витікає і зовсім скоро трансформується в світле і легке час. Залишилося тільки трішечки потерпіти і припинити тримати негатив у своєму житті. Вірте тільки в краще і воно станеться.

ВОДОЛІЙ - Десятка Кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. Сьогодні комфортний і максимально затишний день. Ви будете розслаблятися, відпочивати душею. А під вечір вам вдасться зробити хороший вчинок.

РИБИ - Дев'ятка денаріями

Гороскоп по картах Таро обіцяє Рибам прибуток, оскільки Дев'ятка денаріями - карта фінансового успіху, великого і часто несподіваного виграшу. Сьогодні вам пообіцяють підняти зарплату або дати премію, незважаючи на ваші не найкращий успіхи останнім часом. Але для того, щоб гроші дійсно прийшли потрібно буде показати, що ви того заслуговуєте.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!