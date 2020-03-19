Гороскоп на 20 березня: день оновлення та закладки програми на рік

Гороскоп на 20 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Це енергетично складний час. Утримайтеся сьогодні від надмірної активності, краще розслабтеся. Також уникайте контактів з людьми і тримайтеся подалі від усього, що може зашкодити бізнесу. Направте енергію і увагу на внутрішній світ, щоб подивитися на своє життя під іншим кутом", – радить астролог.

Овен

Це вдалий день для планування і початку якогось важливого проекту. Ваше прагнення до більшої свободи може спонукати зробити щось особливе, унікальне. Незважаючи на те, що прийшов час активно діяти, важливо уникати надмірних зусиль і перевтоми. В цілому це прекрасний час для визнання вашої сміливості і бажання вдосконалюватися, розвиватися і процвітати.

Телець

Сьогодні з'явиться більше мотивації, щоб почати щось робити. Ви будете відчувати пристрасть до своїх ідей і вивчення корисної інформації. Це сприятливий час для розширення кругозору і поточних знань. Вам вдасться легко розібратися в концепціях, політичних або соціальних проблемах, а також переконаннях людей, які оточують. День гарний для того, щоб відстоювати свої бажання і йти за тим, чого хочете.

Близнюки

Цей день привнесе у ваше життя нову енергію, яка приверне увагу до моментів щастя, дружби і спілкування. Також виникне стимул і мотивація, щоб почати якусь особисту або фінансову справу. У вас є необхідна безстрашність і сміливість, щоб вирішувати будь-які проблеми. Крім того, з'являться ідеї і можливості для розвитку любовних відносин. Впевненість і переконаність приведуть до значних поліпшень у вашій парі.

Рак

Сьогодні необхідно звернути увагу на кар'єру і поточні обов'язки. Це прекрасний час для вирішення проблем або створення нових планів. Хтось може мотивувати вас здійснити давню мрію або взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в житті. Крім того, ви можете об'єднатися, щоб зробити щось важливе. Стосунки можуть стати таким собі каталізатором, щоб внести значущі зміни.

Лев

У цей день з'являться деякі ідеї про створення нових вражень на найближчі тижні. Однак будьте готові до того, що в дружніх або любовних відносинах можуть виникнути певні труднощі. Ваш підприємливий дух зараз дуже сильний, тому пошук цікавого заняття або проекту не складе труднощів. Якщо хочете займатися особистою справою і встановлювати свій власний темп, шукайте відповідні можливості.

Діва

Сьогодні ви можете відчувати особливий ентузіазм і захоплення проектом, творчою діяльністю або стосунками. Це сприятливий час для хобі, романтики, видовищності і самовираження. Не бійтеся зробити якийсь сміливий крок, виконати бажання свого серця або поділитися чимось цікавим. Великі емоції, реакції і думки, як правило, підштовхують рухатися в новому напрямку.

Ваги

Цей день вплине на особисті потреби. Сьогодні з'явиться раптове бажання внести деякі зміни в своє життя. Дім, безпека і сім'я можуть стати основними мотиваторами або сферами, які необхідно поліпшити. Ви відчуєте більше внутрішньої сміливості і рішучості, що дозволить добре впоратися з серйозним емоційним бар'єром. Можливо, ви захочете відкрити власне підприємство або зробити крок в напрямку кар'єрного росту.

Скорпіон

Прийшов час приділити особливу увагу поліпшенню або підтримці здоров'я, повсякденного життя і роботи. Сьогодні ви можете відчувати величезну зацікавленість або сильне бажання діяти, а також сміливість робити щось нове і запускати цікаві проекти. Ви не тільки захочете поліпшити своє життя, а й будете готові вжити необхідних заходів для цього. Ймовірно, з'явиться відчуття, що кроки, які робите, ведуть в правильному напрямку.

Стрілець

Сьогоднішній день може пробудити ваші почуття, бажання і плани. З'явиться стимул рухатися вперед і робити важливі дії на шляху розвитку проекту або ідеї. В цілому це прекрасний час для того, щоб використовувати свої таланти і ресурси. Впевненість зросте, а ваш підприємливий або новаторський характер принесе великий успіх в будь-яких справах. Також енергія сприятлива для романтичних відносин.

Козеріг

Сьогодні ви можете відчувати себе так, ніби потрапили в пастку ініціативи і сміливості. Ймовірно, цьому посприяє схильність брати на себе занадто багато обов'язків. Проте намагайтеся використовувати свою силу з розумом. Це відмінний період для вашої харизми та підприємливості. Робіть щось на свій розсуд або у власному темпі, оскільки зараз це здається найбільш природним.

Водолій

Сьогоднішня енергія підходить для того, щоб подбати про постійні проблеми і залишити деякі справи позаду. Щось велике назріває у вашому особистому житті або глибоко всередині. Якщо відчували себе незадоволеним, це відчуття тільки посилиться і викличе певний дискомфорт. Прийміть необхідні заходи, щоб поліпшити ситуацію. Також це вдалий час для збору ідей і складання планів.

Риби

Сильні емоції сьогодні викличуть бажання переслідувати якусь мету або заповітну мрію. Не бійтеся спілкуватися з цікавими людьми і ділитися своїми ідеями. Завдяки цьому з'явиться прагнення почати щось нове і активно рухатися вперед. Енергія наступних кількох днів допоможе вам направити свої думки на щось конструктивне. В цілому, це хороший час для фінансів, співробітництва і побудови великих планів на майбутнє.

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