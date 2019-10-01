Гороскоп на 2 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 2 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба поберегтися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки пророкують Овнам 2 жовтня невеликі ускладнення у відносинах із начальством. Але, якщо ви поводитиметься гідно і коректно, то конфлікт швидко владнається.

Телець

Тельці, почніть 2 жовтня легко. Зробіть паузу, помедитуйте, почитайте, знайдіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед.

Близнюки

Лінь і неуважність Близнюків 2 жовтня можуть звести нанівець всі старання. Тому постарайтеся не опускати руки і доробляти справи до кінця.

Рак

Раки почуватимуться 2 жовтня добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні жодних дратівливих факторів виникнути не повинно.

Лев

Леви, на вас чекає непростий день. Винахідливість, обережність, витримка і вміння зберігати незалежність у будь-якій ситуації – головні умови успіху.

Діва

Гороскоп на 2 жовтня попереджає Дів, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде вам на користь.

Терези

Терезам 2 жовтня буде під силу впоратися з великим обсягом робіт. Можна братися за справи, що вимагають підвищеної концентрації уваги та неабиякої відповідальності – характер і бойовий дух вам допомагатиме.

Скорпіон

У самотніх Скорпіонів день пройде передбачувано і спокійно, а ось тим, у кого є кохана людина, може захотітися влізти у конфлікт. Постарайтеся бути стриманими і не наговорити зайвого рідній людині.

Стрілець

2 жовтня Стрільцям вдасться впіймати удачу за хвіст. Успіх відчуватиметься всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Козоріг

Гороскоп на 2 жовтня рекомендує Козорогам відкласти справи, що вимагають точності і продуманості. Є шанси припуститися помилки, однак якщо почуваєтеся зібраними і сповненими сил – можна братися за будь-яку справу.

Водолій

Водоліям треба 2 жовтня взятися за своє здоров'я – подумайте, чи не варто переглянути режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Риби

Рибам 2 жовтня слід вкладати гроші в себе. Як у процедури для здоров'я і краси, так і у саморозвиток. Вам це зараз необхідно.

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