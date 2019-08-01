Гороскоп на 2 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 2 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку в п'ятницю все буде сходити з рук, а ось деяким іншим належить вельми спекотний день. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

У п'ятницю для Овнів настає час для рішучих дій. Весь тиждень ви відкладали щось важливе, але 2 серпня гороскоп рекомендує вам нарешті зробити те, що потрібно. При цьому висока ймовірність успіху.

Телець

Тельці 2 серпня отримають відповідь на питання, яке давно їх мучило або ж добру новину матеріального характеру. Крім того, в п'ятницю нарешті вирішиться застаріла проблема.

Близнюки

Близнюкам у цю п'ятницю буде не дуже щастити, тому приготуйтеся до досить важкого дня. Втім, удача це не єдине, від чого залежить. Ваш характер і розум завжди при вас – так що все буде добре.

Рак

Ракам гороскоп на п'ятницю обіцяє якесь непросте і важливе випробування. Можливо, вас чекає співбесіда? Або, може, ви здаєте на права? Не хвилюйтеся так, прогноз на день дуже сприятливий. Так що все повинно скластися успішно.

Лев

Ця п'ятниця обіцяє вийти для Левів не найпростішою. Можливо, вам не варто призначати важливих зустрічей і підписувати якісь важливі документи, якщо не хочете потім зіткнутися з неприємностями. До речі, у вас прекрасний прогноз на вихідні. Вони повинні вийти чарівними.

Діва

Гороскоп на 2 серпня для Дів залежить від того, в якій половині дня ви народилися. Ранковим пташкам завтра буде досить важко. Здається, енергія під кінець тижня вас залишає. Але залишилося потерпіти зовсім трохи. А ось вечірньому люду в п'ятницю все буде сходити з рук. Скористайтеся цим.

Терези

Останній робочий день цього тижня у Терезів вийде дуже метушливим. На вас раптом навалиться багато справ, які потрібно буде вирішити. Втім, при правильній розстановці пріоритетів ви з усім впораєтеся і плавно вкотитеся у вихідні.

Скорпіон

П'ятниця для Скорпіонів обіцяє бути дуже спокійною. Ви зможете насолоджуватися приємною компанією, можливо, мова про сім'ю, яка вас дуже любить. До речі, не забувайте про те, що ви пообіцяли щось важливе. Є високий ризик невиконання своїх слів.

Стрілець

Стрільцям також 2 серпня краще не базікати даремно. По-перше, є велика ймовірність того, що вам це сильно зашкодить. По-друге, ваша нестриманість може образити когось близького.

Козеріг

Завтра Козерогів буде оточувати особлива атмосфера, яка допоможе боротися з труднощами на роботі і поза офісом.

Водолій

Цілком імовірно, що найближчим часом відбудуться цікаві знайомства, які згодом вплинуть на ваше подальше життя.

Риби

Зірки радять Рибам дотримуватися всіх правил пристойності, якщо вони опиняться в новому оточенні. Люди, з якими ви плануєте разом працювати, виявляться занадто прискіпливими навіть у дрібницях.

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