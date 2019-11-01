Гороскоп на 2 листопада 2019: кого чекає важка cуббота

Гороскоп на 2 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в суботу буде страшенно фартити, а кому гороскоп не обіцяє нічого доброго? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Овнам 2 листопада властива надмірна квапливість і навіть балакучість. Можливо, це навіть вам стане в нагоді і ви зможете провести успішно важливу розмову.

Телець

Тельцям же в цю суботу гороскоп пророкує до божевілля умиротворений день. Насолоджуйтеся цим спокоєм поки можете. Попереду вас чекає багато цікавого.

Близнюки

У Близнюків у перший вихідний буде переважати грайливий настрій. Вам може захотітися чогось нового і цікавого – не чиніть опору бажанням, це те, що потрібно.

Рак

А ось Ракам краще налаштуватися на активний вихідний. У вас накопичилося багато справ, які не вирішаться без вашої участі. Так що закочуйте рукава і вперед до нових звершень.

Лев

2 листопада Леви можуть загнати себе в непросту ситуацію, з якої буде не легко знайти вихід. Втім, ви кмітливі і в підсумку напевно впораєтеся.

Діва

Дівам у цей день щаститиме в коханні, а ось із ризикованими витівками краще почекати – нічим добрим це не закінчиться.

Терези

Терезам у цей день гороскоп радить тільки одне – відпочивайте і ні про що не думайте. Душевна рівновага і гармонія обов'язково до вас повернуться.

Скорпіон

Скорпіонам у цю суботу належить провернути масу справ. Втім, вам це тільки в радість, оскільки турботи будуть дуже приємними і довгоочікуваними.

Стрільці

Стрільці, цей день може буквально сипати іскрами. Якщо ви не хочете, щоб із цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, вам краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

Козеріг

Козерогам 2 листопада слід під час ранкової кави подумати про свої плани і про те, чого не вистачає для щастя.

Водолій

Водолії, 2 листопада у вас з'явиться маса ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Зірки радять вибрати варіант, який буде максимально комфортним для вас.

Риби

У суботу Рибам варто взяти себе нарешті в руки. Зірки закликають припинити сумувати! Через поганий настрій все буде валитися з рук.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!